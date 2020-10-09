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HUAWEI P40 Pro резко подешевел в России – качественный OLED-дисплей, флагманский процессор, уникальная камера 50+40 Мп, быстрая зарядка 40 Вт и NFC по самой низкой цене этой осени

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Сегодня в условиях постоянного падения национальной валюты все флагманы дорожают. На горизонте новые смартфоны от компании Apple, которая никогда не славилась демократичными ценами. Судя по всему, в этом году iPhone 12 удивит фанатов яблочной компании очередным рекордом в рублёвом эквиваленте. Нет никаких сомнений, что отличные продажи данному аппарату обеспечены. Ну а мы с вами взглянем в сторону более разумной покупки – настоящего флагмана – HUAWEI P40 Pro.

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Данный телефон представляет собой уникальное сочетание высоких технологий с современным дизайном и уникальной камерой, которая даже спустя полгода после анонса не нашла себе равных на рынке мобильных телефонов. Если говорить о ценах, то ещё недавно данный аппарат стоил просто неприлично много. Посудите сами, цена на Aliexpress от официального представителя HUAWEI стартовала со 100 000 рублей. Это много даже для гиков, не говоря уже о тех, кто понимает, что даже флагман не может так дорого стоить. Что же, сейчас официальный ритейлер предлагает скидку в размере 30 000 рублей, что стало настоящим рекордом с начала продаж.

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Немалую выгоду можно извлечь, не прибегая к услугам китайских площадок. Так, в Ситилинке HUAWEI P40 Pro стоит немногим больше 64 тысяч, что полностью соответствует китайской скидке. Но ведь вам не нужно платить за взнос на таможне, да и доставка будет куда быстрее. Ну и гарантия – это отдельная история, ведь в случае поломки вами придётся отправлять свой смартфон в Китай, а после ждать его, что в итоге продлится не менее двух месяцев. Давайте рассмотрим, чем настоящего ценителя флагманов может порадовать HUAWEI P40 Pro.

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Крутой процессор Kirin 990, который обгоняет конкурентов по возможностям машинного обучения и не пасует в игровой мощи. Пожалуй, лучший представитель OLED-дисплеев на рынке. Сверхбыстрая зарядка на 40 Вт, позволяющая смартфону выступать в качестве источника питания. Сканер отпечатков пальцев под экраном. Защита от воды. Модуль камер из четырёх объективов с двумя основными на 50 и 40 Мп. Кроме того, NFC, USB 3.1 Type-C, ИК-порт, огромное количество памяти: 8/256 Гб и многое другое. 

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Ultimauser
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VRoman
17:29
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Твоя мамка
17:26
Так у интела более дешёвый 8700к уничтожает любой рыгайзен, о чем речь
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Alex_Str
17:25
Обратите внимание на настройки, особенно там где 61фпс. 3080 тестировали на более низких.
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wwr222
17:24
Это ты другим рассказывай,ладно? 8400 в Линксе жрет 88вт. Кроме того на самых дешманских платах биос вообще насмерть урезаный.
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VRoman
17:23
Уменьшены межьядерные задержки за счёт объединения CCX. Задержки памяти на прежнем уровне, или чуть меньше если IF удасться разогнать.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
A_K_
17:23
А что тогда пришлось бы делать Интелу. Нельзя же совсем убивать конкурента.
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Махмуд Скорострелов
17:23
Каждая вторая новость про этот миюай. Кто вообще его обновляет
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Иоанн Грозный
17:18
только раньше июня он в продаже не появится. предложит от силы 8 ядер, а там уже и ддр5 на подходе и зен 4 :D
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:18
Это с победы над конкурентом. Победивший ставит +100 баксов к ценам ушедшего лета, а проигравший -100.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
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