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Сегодня в условиях постоянного падения национальной валюты все флагманы дорожают. На горизонте новые смартфоны от компании Apple, которая никогда не славилась демократичными ценами. Судя по всему, в этом году iPhone 12 удивит фанатов яблочной компании очередным рекордом в рублёвом эквиваленте. Нет никаких сомнений, что отличные продажи данному аппарату обеспечены. Ну а мы с вами взглянем в сторону более разумной покупки – настоящего флагмана – HUAWEI P40 Pro.

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Данный телефон представляет собой уникальное сочетание высоких технологий с современным дизайном и уникальной камерой, которая даже спустя полгода после анонса не нашла себе равных на рынке мобильных телефонов. Если говорить о ценах, то ещё недавно данный аппарат стоил просто неприлично много. Посудите сами, цена на Aliexpress от официального представителя HUAWEI стартовала со 100 000 рублей. Это много даже для гиков, не говоря уже о тех, кто понимает, что даже флагман не может так дорого стоить. Что же, сейчас официальный ритейлер предлагает скидку в размере 30 000 рублей, что стало настоящим рекордом с начала продаж.

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Немалую выгоду можно извлечь, не прибегая к услугам китайских площадок. Так, в Ситилинке HUAWEI P40 Pro стоит немногим больше 64 тысяч, что полностью соответствует китайской скидке. Но ведь вам не нужно платить за взнос на таможне, да и доставка будет куда быстрее. Ну и гарантия – это отдельная история, ведь в случае поломки вами придётся отправлять свой смартфон в Китай, а после ждать его, что в итоге продлится не менее двух месяцев. Давайте рассмотрим, чем настоящего ценителя флагманов может порадовать HUAWEI P40 Pro.

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Крутой процессор Kirin 990, который обгоняет конкурентов по возможностям машинного обучения и не пасует в игровой мощи. Пожалуй, лучший представитель OLED-дисплеев на рынке. Сверхбыстрая зарядка на 40 Вт, позволяющая смартфону выступать в качестве источника питания. Сканер отпечатков пальцев под экраном. Защита от воды. Модуль камер из четырёх объективов с двумя основными на 50 и 40 Мп. Кроме того, NFC, USB 3.1 Type-C, ИК-порт, огромное количество памяти: 8/256 Гб и многое другое.