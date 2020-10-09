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Что происходит со смартфонами спустя несколько лет после их эксплуатации? Производителю хотелось бы, что бы мы их утилизировали, а попросту выбрасывали в ближайший мусорный контейнер. Но на самом деле всё немного иначе. Пользователи, которые могут себе позволить дорогое флагманское устройство, используют его несколько лет, а потом продают. После этого подобные аппараты попадают в руки детей, в офисы, где становятся рабочим инструментов и вообще – куда угодно. Это значит, что на руках до сих пор множество смартфонов, неудобных для производителей.

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Стратегия поддержки своих устройств Xiaomi проста: они выпускают прошивки год-полтора. После этого выходит ещё одно-два обновления безопасности. На этот всё. К примеру, мегамощный Xiaomi Mi 8 на Snapdragon 845 с лёгкостью обходит по скорости все популярные аппараты компании ценой 300 долларов, но вот Android 11 и MIUI 13 ему не видать. А ведь он обделает всеми атрибутами современного смартфона.

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Точно такая же ситуация и со всей пятой серий Mi. Телефоны появились в далёком 2016 году и давно потеряли актуальность в глазах производителя, но отлично лежат в руках и ходят от одного ребёнка к другому, с огромным успехом выполняя роль первого смартфона. Сегодня мы предлагаем нашим читателям забыть об ограничениях. Все эти телефоны можно обновить до новой операционной системы Android 11. Ссылки и названия находятся ниже.

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Важно помнить, что в данных прошивках могут быть некоторые недочёты. Команды, занимающиеся их созданием, утверждают, что они практически лишены багов. Также вам понадобится разблокированный загрузчик, а значит придётся как следует почитать специализированные форумы.