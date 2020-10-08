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Xiaomi ежегодно выпускает десятки смартфонов. Китайская компания стремится занять все ценовые ниши, предлагая мобильные телефоны от 100 до 1 000 долларов. К сожалению, верхняя планка постоянно поднимается. Сделать с этим ничего не возможно, ведь флагманы из года в год становятся всё более продвинутыми. Невероятные 108 Мп камеры со 100-кратным зумом, процессоры, производительности которых достаточно даже для настольных компьютеров, а также дисплеи с разрешением 2К и 4К.

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Одновременно с выходом новых телефонов Xiaomi обновляет актуальные аппараты до новой прошивки на базе MIUI. В этом году десятки из них получили двенадцатую версию на новой ОС Android 10. И всё же, до сих пор остаются смартфоны, которые не получили новую прошивку. Список длинный: здесь и восьмое поколение Redmi Note и бюджетные Redmi шестой, седьмой и восьмой серий. В конце концов, это три смартфона: Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9.

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Удивительно, но Xiaomi до сих пор не выпустила для них стабильную прошивку. Кажется, вскоре эта несправедливость будет устранена. Так, сегодня официальный представитель компании в службе поддержки Xiaomi UK твёрдо заявил, что все три аппарата получат обновление 20 октября. Что любопытно, это будут глобальные версии, а значит они подходят для всех телефонов, купленных на Aliexpress. Тем, кто приобретал данный аппарат в России, стоит набраться терпения, ведь о выходе российской версии сведений нет.

Redmi Note 7 реклама до 10 октября Redmi Note 8/8T реклама до 10 октября Redmi 9 Prime реклама до 15 октября Poco M2 до 15 октября серия Redmi 8 до 22 октября серия Redmi 7 до 25 октября серия Redmi 6 до 30 октября





Одновременно с этим появился график обновления и других смартфонов. Как видите, седьмая и восьмая серии Redmi Note ожидаются уже на этой неделе. Чуть позднее Redmi 9 Prime, а бюджетные Redmi к концу месяца.