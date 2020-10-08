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Тема дефицита видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 не покидает главные полосы интернет-изданий последние две недели. Появляются различные конспиративные теории. Покупатели начинают придумывать небылицы, виня майнеров, ботов, перекупщиков и вообще всех вокруг, не понимая, что главная проблема, это нежелание NVIDIA увеличивать поставки. Вполне возможно, что всё дело в малом количестве годных чипов со стороны Samsung, но пока всё выглядит как желание производителя распродать все запасы графических чипов текущего поколения.

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Стоит уточнить, что практически все крупные торговые сети старательно скрывают статистику продаж, а также не афишируют, какое количество видеокарт к ним поступило. Сегодня в сеть попали данные датской сети компьютерных магазинов Proshop. Они наглядно демонстрируют реальное количество поступивших в розницу видеокарт различных производителей. Давайте ознакомимся с таблицей детальнее.

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Итак, менеджеры Proshop заказали 8 400 видеокарт GeForce RTX 3080. Наиболее популярные модели во втором столбце. Ещё до начала продаж покупатели разместили предзаказы на 3 500 единиц. Эта информация содержится в первом столбце. Но вместе тысяч в торговую сеть попали всего 344 модели от партнёров NVIDIA. По какому именно принципу шло распределение видеокарт среди счастливчиков, не уточняется, но ясно, что заказ получили только 10%, на остальных геймеров товара просто не хватило.

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Не лучше ситуация и с GeForce RTX 3090. Магазин заказал 1 900 штук, а получил на продажу всего 78. Что любопытно, производители уже позволяют разместить заказы на GeForce RTX 3070. Так вот, из 3 500 заказанных через три недели должны прийти 178 видеокарт. И это с учётом того, что данная модель должна явно пользоваться большим успехом, ведь её цена гораздо ниже.