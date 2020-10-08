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Немногие знают, что Android является открытой операционной системой. Google не только разрабатывает её, но и выкладывают в сеть исходный код, предоставляя доступ всем желающим. Это позволяет сотням энтузиастов создавать собственные сборки. Кстати, именно таким путём пошла HUAWEI, которая не имеет доступа к официальной ОС Android, используя её бесплатную версию. Отметим, что среди этих команд выделяется ряд известных, которым доверяют миллионы пользователей.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать на свой телефон самую новую операционную систему. Что важно, большинство владельцев её никогда не получат, ведь производители мобильников не хотят тратить деньги на разработку собственных прошивок, экономя на поддержке пользователей. В списке 39 телефонов. Многие заметят, что среди них есть китайские клоны, а также несколько региональных моделей, но сути это не меняет. Кстати, к концу года Xiaomi планирует выпустить не более 10 официальных прошивок на базе Android 11.

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Полная инструкция и ссылки на закачку есть в оригинальном материале. Важно понимать, что вы качаете пользовательскую версию прошивки. Они лишены критических проблем, но могут иметь некоторые мелкие недоработки. Тем не менее они постоянно исправляются сообществом бета-тестеров. Мало того, все версии прошивок способны обновляться по воздуху. Это значит, что по мере улучшения ваша система будет становиться стабильнее.

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Как видите, авторы сосредоточились на смартфонах 2018-2019-х годов. Причина этого в том, что они попытались исправить некоторую несправедливость, ведь многие из них даже не получили Android 10 на базе MIUI 12, довольствуясь устаревшими версиями, которые основаны на билдах начала 2019 года. Прежде чем устанавливать прошивки, убедитесь, что вы выполнили все необходимые действия. Инструкция также находится по ссылке.