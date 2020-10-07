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Наиболее популярные смартфоны Xiaomi и HUAWEI 2019 года не получат Android 11 – жизненный цикл телефонов Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 и других сократился до одного года

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Обычные пользователи полагают, что на рынке мобильных телефонов ничего не происходит годами. Многие уверены, что лидирующие позиции занимают одни и те же компании, которые из года в год предлагают одну и ту же продукцию, слегка меняя название и обновляя железо. Что же, даже Apple уже давно отказалась от такой практики, а другие и подавно стараются что-то изменить. 

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Рынок смартфонов пластичен и меняется с каждым годом. Ниже вы можете изучить таблицу, где представлены продажи телефонов за первый квартал 2019 года и за тот же период текущего года. Мы не будет искать победителей и проигравших. Сегодня у нас другие задачи. Как известно Apple гарантированно предоставляет своим смартфонам обновления 5 лет и это правило действительно выполняется.  Из всех брендов, работающих с Android, наибольшим сроком поддержки может похвастать OnePlus, предоставляющая обновления ровно три года. Остальные откровенно жульничают. 

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HUAWEI отказывается обновлять до новой ОС Android 11 аппараты 2018 года. Мало того, это настоящие флагманы, а не обычные бюджетники. Ещё дальше пошла Xiaomi, отказавшаяся от поддержки серии Redmi Note 8, включая мегапопулярный Redmi Note 8 Pro. А ведь он вышел во второй половине 2019 года. Это глобальная проблема, ведь другие производители вообще не выпускают обновлений. Вспомните хотя бы Meizu, фактически отказавшуюся от своих обязательств. 

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Если ещё раз взглянуть на таблицу с продажами, то мы увидим, что 4 самых продаваемых смартфона Xiaomi не получат новую прошивку. Нет никаких сомнений, что iPhone SE и другие смартфоны Apple стоят дороже, но вместо одного неполного года они получат 5 лет. Есть мнение, что это никому не нужно, ведь всё прекрасно работает, а новые функции интересны только гикам. Может быть, но это должны решать владельцы Redmi Note 7, Redmi Note 6, HUAWEI Р20, Mate 10 и десятков других смартфонов, которые оказались забыты производителем, поскольку выпускать для них обновления слишком дорого. 

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