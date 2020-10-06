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Несмотря на отсутствие новых видеокарт NVIDIA в магазинах, GeForce RTX 3080 и RTX 3090 остаются самыми быстрыми графическими чипами на рынке. Первая предлагает невероятные 936 Гб/с, а вторая 760 Гб/с в качестве пропускной способности памяти. Всё это благодаря скоростной видеопамяти GDDR6X. А вот следующее поколение AMD лишено этой технологии, ограничившись GDDR6 и 256-битной шиной. Подобное развитие дел беспокоит экспертов, опасающихся, что красные снова уступят зелёным пальму первенства. Как оказалось, AMD обладает технологией Infinity Cache, которая может сравнять счёт.

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Предположительно, под этим наименованием скрывается быстрый кэш третьего уровня (L3), который позволит значительно увеличить скорость доступа к памяти и быстродействие видеокарты. Radeon RX 5700 ХТ имеет 4 Мб кэша L2, есть мнение, что новый флагман могут оснастить 128 Мб быстрого кэша. На данный момент это всего лишь догадки, поскольку мы даже не знаем появится ли такая технология в Radeon RX 6900 ХТ, а также относится ли она к первому, второму или третьему уровням памяти. В любом случае достаточное количество кэша позволило бы сократить количество обращений к основной памяти, позитивно сказавшись на быстродействии.

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В связи с этим нельзя не вспомнить патент AMD на адаптивную реконфигурацию кэша через кластеризацию. Если вы хотите получить на эту тему больше информации, почитайте об этом в оригинальном материале, мы же лишь скажем, что в связи с этим проводились исследования, подтвердившие увеличение производительности на 22% при уменьшении энергопотребления на 49%.