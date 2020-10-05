Полный список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в октябре – Redmi Note 7, Redmi Note 8 и другие аппараты – названия и точные сроки
Буквально вчера ряд инсайдеров сообщили об изменении сроков рассылки прошивки MIUI 12 для самых популярных смартфонов Xiaomi. Так, указывалось, что в октябре нам не стоит ждать выхода обновлений для шестой, седьмой и восьмой серий аппаратов Redmi Note 7. В качестве причин называлась неизвестная критическая ошибка, найденная в целом ряде финальных билдов. Что же, утром поступили совсем другие сведения, которые позволяют надеяться на менее отдалённую перспективу получения прошивки.
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С полным списком можно ознакомиться ниже в таблице. Первыми прошивку получат два телефона седьмой и восьмой серии Redmi Note. Случится это до 10 октября. Следом за ними Redmi 9 Prime, а после серии Redmi, начиная с восьмой и оканчивая шестой. Это значит, что до конца месяца MIUI 12 получат не только более мощные Redmi Note, но и телефоны серии Redmi. Инсайдер уточняет, что речь идёт о рассылке в Китае. Что до остальных регионов, то планы на этот счёт туманны.
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Смартфон
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Сроки
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Redmi Note 7
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до 10 октября
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Redmi Note 8/8T
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до 10 октября
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Redmi 9 Prime
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до 15 октября
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Poco M2
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до 15 октября
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серия Redmi 8
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до 22 октября
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серия Redmi 7
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до 25 октября
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серия Redmi 6
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до 30 октября
В связи с этим непонятна судьба смартфона Redmi Note 9. Прошивка для него была заявлена ещё в июле, но так и осталась на бумаге. Также неясны сроки выхода европейских, глобальных и российских версий, поскольку данный список ограничен исключительно китайскими или индийскими билдами. Если вспомнить, с какой скоростью они к нам доходят, то раньше декабря ждать MIUI 12 на русском языке для многих из них не стоит.
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