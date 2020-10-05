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Буквально вчера ряд инсайдеров сообщили об изменении сроков рассылки прошивки MIUI 12 для самых популярных смартфонов Xiaomi. Так, указывалось, что в октябре нам не стоит ждать выхода обновлений для шестой, седьмой и восьмой серий аппаратов Redmi Note 7. В качестве причин называлась неизвестная критическая ошибка, найденная в целом ряде финальных билдов. Что же, утром поступили совсем другие сведения, которые позволяют надеяться на менее отдалённую перспективу получения прошивки.

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С полным списком можно ознакомиться ниже в таблице. Первыми прошивку получат два телефона седьмой и восьмой серии Redmi Note. Случится это до 10 октября. Следом за ними Redmi 9 Prime, а после серии Redmi, начиная с восьмой и оканчивая шестой. Это значит, что до конца месяца MIUI 12 получат не только более мощные Redmi Note, но и телефоны серии Redmi. Инсайдер уточняет, что речь идёт о рассылке в Китае. Что до остальных регионов, то планы на этот счёт туманны.

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В связи с этим непонятна судьба смартфона Redmi Note 9. Прошивка для него была заявлена ещё в июле, но так и осталась на бумаге. Также неясны сроки выхода европейских, глобальных и российских версий, поскольку данный список ограничен исключительно китайскими или индийскими билдами. Если вспомнить, с какой скоростью они к нам доходят, то раньше декабря ждать MIUI 12 на русском языке для многих из них не стоит.