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Выбор мобильного телефона стал как никогда сложен. С падением курса рубля многие продавцы существенно подняли цены, что сделало большую часть моделей неактуальной. В этой ситуации выбора у покупателя нет, а значит пользователи должны будут привыкнуть уже завтра платить за смартфоны больше, чем платили ещё вчера. На самом деле выход есть – обратить внимание на старый флагман, который перестал подниматься в цене, поскольку производитель старается избавиться от него всеми возможными способами.

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Пожалуй, лучшее, что мы можем вам предложить – это HUAWEI Mate 20 Pro. Современные смартфоны за 200-300 долларов могут похвастать наличием 48 Мп камеры, 6 Гб памяти, и накопителем на 64 Гб. Кроме того, у них неплохие процессоры, которые могут соперничать с флагманами 2017 года в производительности. Что же, Mate 20 Pro на их фоне выглядит не просто актуально, но способен дать им всем фору абсолютно по всем параметрам.

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Посудите сами: здесь вам и 8/128 Гб памяти, и мощный процессор Kirin 980, и OLED-дисплей размером 6.39 дюймов, который имеет невероятное разрешение 3120×1440 пикселей. Что до камеры, то здесь она на 40 Мп, но имеет встроенный 5-кратный оптический зум. Аккумулятор с быстрой зарядкой, NFC, USB 3.1 Type-C и десятки других полезных технологий.

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На данный момент купить такой смартфон на Aliexpress можно за 38 тысяч рублей. При этом он гораздо круче Redmi Note 8 Pro и даже Redmi Note 9 Pro. Отметим, что за время, которое прошло с его продажи, он потерял половину стоимости. К сожалению, в России такой телефон купить проблематично. Неплохой заменой ему будет Honor 30 Premium. Он имеет ещё более продвинутый процессор, отличную камеру, быструю зарядку, а главное – стоит те же 37 тысяч в Регарде.