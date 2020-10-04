Видеокарты AMD Radeon неожиданно вырвались в десятку самых продаваемых моделей сентября – данные статистики Steam
О том, что видеокарты NVIDIA пользуются гораздо более высоким спросом, чем конкуренты из красного лагеря, знают все, кто когда-либо интересовался этой темой. Так уж сложилось, что покупатель выбирает не только исходя из чистого соотношения цены и производительности, но и учитывает силу бренда. Часто это могут быть знакомые, которые уже являются счастливыми обладателями видеокарт NVIDIA. Чем бы не руководствовались покупатели, согласно статистике Steam, на каждые 2 видеокарты AMD, приходятся 9 видеокарт NVIDIA.
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Такова суровая статистика. Однако, в этом месяце мы можем констатировать повышенный интерес покупателей к некоторым моделям Radeon, которые и позволили красным удержать продажи, несмотря на отсутствие новых моделей или скидок. Лучше всех продавалась GeForce GTX 1650. Данная модель получила прирост в 0.24%, что стало рекордом сентября. А вот на втором месте закрепилась Radeon RX 5600 XT с результатом +0.19%.
Как видите, далее идут несколько моделей от NVIDIA, а за ними Radeon RX 5500 XT с показателем +0.15%. Radeon RX 5700 XT на десятом месте рейтинга со скромным результатом +0.08%. Отметим, что в последнее время данная модель пользуется огромным спросом среди майнеров, что могло сказаться на её доступности для обычных геймеров.
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Ну а если говорить о глобальной статистике, то лидером всё ещё остаётся GeForce GTX 1060. Карта постепенно теряет позиции, также, как и бюджетная GeForce GTX 1050 Ti. Будем надеяться, что после полноценного старта продаж видеокарт NVIDIA 3000-й серии, игровые модели станут доступнее, что уже через несколько месяцев отразится на их статистике в Steam.
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