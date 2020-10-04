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До начала продаж самой ожидаемой консоли 2020 года осталось чуть больше месяца. На данный момент мы знаем о новой игровой приставке почти всё. Однако, до сих пор не видели её в работе. В связи с этим многие инсайдеры заявляли, что тактовая частота встроенного процессора окажет сильное воздействие на систему охлаждения. В результате она будет ещё более шумной, чем на PlayStation 4 Pro. Что же, сегодня появились любопытные сведения, которые точно порадует тех, кто планирует стать счастливым обладателем PlayStation 5.

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В рамках закрытого анонса, Sony не только показала приставку в работе, но и позволила оценить её реальную производительность в играх. Разглашать подробности журналисты пока не могут, но поделились информацией о том, что даже в самых тяжёлых проектах PlayStation 5 работает почти бесшумно. Это значит, что массивная конструкция даёт свои плоды, а инженеры японской компании полностью справились с возложенными на них обязанностями, сохранив нервную систему и уши будущих покупателей в отличном состоянии.

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Дополнительно на Ютуб был загружен небольшой ролик, в котором демонстрировалась работа консоли в играх Astro's Playroom и Godfall. Демонстрация подтвердила, что новый твердотельный накопитель позволяет производить загрузку уровней почти мгновенно. Кроме того, получена информация о любопытной технологии вибрации в джойстике. Так, она будет менять интенсивность и даже направление в зависимости от того, что происходит на экране. Например, если пользователь зажмёт пальцем кнопку, отвечающую за щит, то, отразив удар, под пальцем он почувствует лёгкую обратную связь.



Напомним, в ряде стран PlayStation 5 выйдет 12 ноября. В России её придётся подождать ещё до 19 ноября. Официальная цена обычной консоли 499 долларов. Digital Edition продаётся на 100 долларов дороже. Российские цены, как всегда, выше, чем среднеевропейские – 46 и 38 тысяч рублей соответственно.

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