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В последние недели мы стали свидетелями резкого падения курса рубля. Точных данных о том, когда он сможет отыграть прежние позиции, нет. Аналитики по этому вопросу высказывают крайне противоположные точки зрения. Ясно одно, какое-то время нам придётся жить именно при таком курсе, если, конечно, всё не станет хуже. Несмотря на подобные перипетии, нам всё ещё нужны новые телевизоры, компьютеры и смартфоны. А ведь всё это завозится в страну исключительно за валюту, а значит не может продаваться по прежним ценам.

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Сильнее всех падение курса ударило по смартфонам, ведь они сейчас гораздо популярнее любой другой электроники. Пожалуй, одним из самых оптимальных предложений на рынке является Redmi Note 8 Pro, который благодаря появлению девятой серии уже неоднократно дешевел и сейчас предлагается по очень приятным ценам. Что же, всегда есть возможность сэкономить ещё больше. Так, на Aliexpress данную модель можно взять за 16 257 рублей, что на 5 000 ниже ещё стоимости после роста курса. Неплохое предложение, позволяющее сэкономить, если вы уже имели опыт работы с китайскими площадками и не боитесь получить бракованный товар, который приведёт к задержкам и разбирательствам с продавцом.

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Если же вы новичок в этих делах, или у вас просто нет желания ждать, то отличным решением будет российский Регард. Там новенький Redmi Note 8 Pro можно взять за 17 000 рублей, что всего на тысячу дороже китайского Aliexpress. Мы полагаем, что вы и без нас понимаете, что электроника может выйти из строя. Кроме того, вам ведь ещё придётся заплатить за растаможку. Одним словом, покупка в российском магазине в сегодняшних условиях кажется идеальным вариантом. Давайте взглянем, что может предложить Redmi Note 8 осенью 2020 года.

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