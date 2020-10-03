Популярный смартфон Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – IPS-дисплей, флагманский процессор, NFC, быстрая зарядка и 64 Мп камера в России по ценам китайского Aliexpress
В последние недели мы стали свидетелями резкого падения курса рубля. Точных данных о том, когда он сможет отыграть прежние позиции, нет. Аналитики по этому вопросу высказывают крайне противоположные точки зрения. Ясно одно, какое-то время нам придётся жить именно при таком курсе, если, конечно, всё не станет хуже. Несмотря на подобные перипетии, нам всё ещё нужны новые телевизоры, компьютеры и смартфоны. А ведь всё это завозится в страну исключительно за валюту, а значит не может продаваться по прежним ценам.
реклама
Сильнее всех падение курса ударило по смартфонам, ведь они сейчас гораздо популярнее любой другой электроники. Пожалуй, одним из самых оптимальных предложений на рынке является Redmi Note 8 Pro, который благодаря появлению девятой серии уже неоднократно дешевел и сейчас предлагается по очень приятным ценам. Что же, всегда есть возможность сэкономить ещё больше. Так, на Aliexpress данную модель можно взять за 16 257 рублей, что на 5 000 ниже ещё стоимости после роста курса. Неплохое предложение, позволяющее сэкономить, если вы уже имели опыт работы с китайскими площадками и не боитесь получить бракованный товар, который приведёт к задержкам и разбирательствам с продавцом.
Если же вы новичок в этих делах, или у вас просто нет желания ждать, то отличным решением будет российский Регард. Там новенький Redmi Note 8 Pro можно взять за 17 000 рублей, что всего на тысячу дороже китайского Aliexpress. Мы полагаем, что вы и без нас понимаете, что электроника может выйти из строя. Кроме того, вам ведь ещё придётся заплатить за растаможку. Одним словом, покупка в российском магазине в сегодняшних условиях кажется идеальным вариантом. Давайте взглянем, что может предложить Redmi Note 8 осенью 2020 года.
реклама
- Игровой процессор Helio G90T, обеспечивающий отличную производительность в любых современных приложениях
- IPS-дисплей, размером 6.5 дюймов, который достался смартфону от более дорогих моделей стоимостью 400 и выше долларов
- Ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт
- 64 Мп камера, которая может вам позволить делать качественные снимки не только в любую погоду, но и в любое время суток
- Redmi Note 8 оснащён самыми передовыми беспроводными технологиями, включая NFC и многие другие.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила