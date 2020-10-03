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Популярный смартфон Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – IPS-дисплей, флагманский процессор, NFC, быстрая зарядка и 64 Мп камера в России по ценам китайского Aliexpress

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В последние недели мы стали свидетелями резкого падения курса рубля. Точных данных о том, когда он сможет отыграть прежние позиции, нет. Аналитики по этому вопросу высказывают крайне противоположные точки зрения. Ясно одно, какое-то время нам придётся жить именно при таком курсе, если, конечно, всё не станет хуже. Несмотря на подобные перипетии, нам всё ещё нужны новые телевизоры, компьютеры и смартфоны. А ведь всё это завозится в страну исключительно за валюту, а значит не может продаваться по прежним ценам.

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Сильнее всех падение курса ударило по смартфонам, ведь они сейчас гораздо популярнее любой другой электроники. Пожалуй, одним из самых оптимальных предложений на рынке является Redmi Note 8 Pro, который благодаря появлению девятой серии уже неоднократно дешевел и сейчас предлагается по очень приятным ценам. Что же, всегда есть возможность сэкономить ещё больше. Так, на Aliexpress данную модель можно взять за 16 257 рублей, что на 5 000 ниже ещё стоимости после роста курса. Неплохое предложение, позволяющее сэкономить, если вы уже имели опыт работы с китайскими площадками и не боитесь получить бракованный товар, который приведёт к задержкам и разбирательствам с продавцом. 

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Если же вы новичок в этих делах, или у вас просто нет желания ждать, то отличным решением будет российский Регард. Там новенький Redmi Note 8 Pro можно взять за 17 000 рублей, что всего на тысячу дороже китайского Aliexpress. Мы полагаем, что вы и без нас понимаете, что электроника может выйти из строя. Кроме того, вам ведь ещё придётся заплатить за растаможку. Одним словом, покупка в российском магазине в сегодняшних условиях кажется идеальным вариантом. Давайте взглянем, что может предложить Redmi Note 8 осенью 2020 года.

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  • Игровой процессор Helio G90T, обеспечивающий отличную производительность в любых современных приложениях
  • IPS-дисплей, размером 6.5 дюймов, который достался смартфону от более дорогих моделей стоимостью 400 и выше долларов
  • Ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт
  • 64 Мп камера, которая может вам позволить делать качественные снимки не только в любую погоду, но и в любое время суток
  • Redmi Note 8 оснащён самыми передовыми беспроводными технологиями, включая NFC и многие другие.
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