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19 ноября в продажу поступит новая игра от CD Projekt Red, которая считается самым ожидаемым проектом 2020 года – Cyberpunk 2077. Если заглянуть в Steam, то окажется, что её цена зафиксирована на уровне 1 999 рублей. Это в 2 раза ниже, чем просят за проходные проекты другие студии. Что же, если игра не подкачает, то с такой ценовой политикой она станет суперхитом на долгие месяцы. Сегодня в официальном магазине польской студии – Gog.com появилось ещё более щедрое предложение.

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Так, прямо сейчас можно купить так называемую Ultimate RED Collection за 2 377 рублей. В комплекте предзаказ на Cyberpunk 2077 и 5 игр во вселенной ведьмака. Если посчитать, то окажется, что за 378 рублей вы получите абсолютно весь контент, которые так или иначе связан со знаменитым охотником на монстров – Геральтом из Ривии. Давайте внимательно посмотрим, что входит в комплект и почему поляки так щедры, ведь подобного поведения мы за другими студиями не замечали.

Cyberpunk 2077

Ведьмак 3: Дикая Охота - Издание Игра Года

Кровная вражда: Ведьмак. Истории

Ведьмак 2: Убийцы королей

Ведьмак

The Witcher Adventure Game

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Кроме первых трёх оригинальных игр о Геральте нам дарят два других проекта. Это однопользовательская ролевая игра, в основу которой положен Гвинт и пошаговая стратегия в огромной вселенной Ведьмака. Отметим, что при покупке вы получите все доступные дополнения, которые выходили для этих проектов. К сожалению, если одна из игр у вас уже есть, скидки не будет. Поэтому предложение подойдёт для тех, кто не владеет ни одной из игр во вселенной Ведьмака. Что до причин такой щедрости, то они на поверхности, ведь это дополнительная возможность заработать лишние 378 рублей с каждой проданной копии Cyberpunk 2077. Ссылка.

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Кстати, нам фактически дарят все эти игры, ведь в Steam только третья часть Ведьмака обойдётся вам в 1 500 рублей. Для других стран цена может быть другая. Зарегистрируйтесь на сайте магазина, укажите российский рубль в качестве валюты и включите VPN. Это позволит вам получить именно такую цену, как указана на изображении.

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