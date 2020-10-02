Культовая игра The Witcher 3 получила финальную версию трассировки лучей – возможность почувствовать Next Gen на бюджетных видеокартах
Совсем недавно стало известно, что к выходу игровых консолей следующего поколения CD Projekt Red обещает выпустить улучшенную версию культовой игры The Witcher 3. К сожалению, нам не известно, планируют ли поляки поработать над графикой, поскольку главным приоритетом должна стать интеграция технологии трассировки лучей. При этом, волшебные лучики появятся как на приставках, так и на компьютерах. Что же, если вы являетесь счастливым владельцем видеокарты GeForce RTX, то всё в полном порядке, а вот всем остальным трассировка лучей не светит.
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Казалось бы, выхода их сложившейся ситуации нет. На самом деле это не так, ведь есть энтузиасты, которые постоянно оптимизируют набор шейдеров Reshade. В первых версиях Ведьмака появились тени, потом отражения, а с новой модификацией в игру добавлен весь спектр уникальных технологических примочек, которые позволяют почувствовать себя владельцем дорогого графического чипа.
Next Gen Reshade включает все наработки моддеров за последние несколько лет. Мы предлагаем вам изучить несколько изображений, на которых можно сравнить картинку до активации трассировки лучей и после. Изменения действительно значительны. Так, раньше источники света жили своей жизнью. Они просто были яркими пятнами, сейчас же, движок учитывает их физические характеристики.
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