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13 апреля 2019 года в России начались продажи смартфона HUAWEI P30 Pro. Это была прокачанная версия обычного P30, превосходящая все существующие решения конкурентов. На тот момент официальная стоимость модели 8/256 Гб была оценена в 69 990 рублей. Стоит отметить, что в апреле официальный курс к доллару был равен 65 рублям, что не идёт ни в какое сравнение с текущим положением дел, когда национальная валюта продолжает бить рекорды чуть ли не каждую неделю.

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Несмотря на это мы видим, что на популярной китайской торговой площадке Aliexpress наблюдаются существенные скидки. Так, P30 Pro там продаётся со скидкой в 12 000 рублей, что очень даже неплохо в условиях повсеместного подорожания, ведь большая часть электроники за последнее время очень сильно поднялась в цене. Если вернуться на российский рынок, то окажется, что в Ситилинке данная модель вам обойдётся в те же 50 000 рублей, что и китайцев. Это значит, что официальная скидка с начала продаж составляет около 20 000 рублей.

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Здесь самое время вспомнить о преимуществах, которые даёт такая покупка, ведь в первую очередь вам придётся заплатить за растаможку, после этого надеется, что с телефоном ничего не случится, ведь даже при условии рабочей гарантии, аппарат придётся отправлять в Китай, что займёт не менее двух месяцев. Ну и быстрая доставка, которая позволит вам начать пользоваться официальным смартфоном уже через пару дней.

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Давайте кратко рассмотрим, чем может подкупить один из самых мощных флагманов 2019 года современного покупателя в году 2020-м. 8-ядерный чип Kirin 980, изюминкой которого стала система встроенного ИИ. Он и сейчас может дать фору флагманам на Snapdragon 865 как по общей мощности, так и по работе интеллектуальной системы. OLED-дисплей размером 6.47 дюймов, считающийся одним из лучших на рынке даже спустя полтора года после выпуска. 40 Мп камера, превосходящая все 65 Мп на смартфонах конкурентов в 2020 году. Защита от воды по стандарту IP68. Аккумулятор на 4200 мАч и быстрая зарядка SuperCharge на 40 ВТ.