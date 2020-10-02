В прошивке MIUI 12 на популярных смартфонах Xiaomi Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi Note 8 Pro и других обнаружены критические ошибки – решение проблемы с подвисанием и медленной анимацией
Иногда кажется, что стабильная прошивка, которую производитель рассылает по воздуху, должна быть идеальной. В ней не может быть проблем, поскольку она прошла несколько кругов тестирования, прежде чем попасть на телефоны к миллионам пользователей. Увы, но это не так, ведь тестированием пока занимаются обычные люди, которые в первую очередь используют смартфоны так, как им удобно, не вникая в некоторые сложности и многие настройки. В итоге ошибки не просто могут быть, скорее наоборот – они гарантированно есть в вашем телефоне.
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Сегодня мы расскажем о нескольких ошибках для смартфонов: Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro и Redmi Note 8 Pro. Все они присутствуют на стабильной версии прошивки MIUI 12. Все они пока не имеют решения. Это значит, что вам не стоит пытаться найти способ от них избавиться на сторонних форумах, поскольку зачастую это приводит к ещё более печальным последствиям. Сообщается, что ошибки зависят от многих факторов и могут не проявляться на вашем телефоне. Итак, известные проблемы:
- Текст в программе WhatsApp отображается неправильно
- Значки в строке состояния не видны в тёмном режиме
- Мерцание экрана при разблокировке с любым типом блокировки
- Список устройств Bluetooth отображается на английском языке, несмотря на то, что системный язык русский
- Видео при воспроизведении в плавающем окне показывает чёрный экран
- Игры в плавающем окне вызывают зависание
- При воспроизведении уведомлений из WhatsApp и Telegram отображается пустое уведомление
- Отсутствует анимация на экране блокировки при двойном нажатии на уведомление
- Нет звука для уведомления WhatsApp
- Система Android сильно разряжает батарею
- Проблема с прозрачностью панели жестов
- Иногда панель уведомлений блокируется
- Зависает клавиатура на экране блокировки
Это далеко не все проблемы. Сегодня у нас есть решение нескольких из них для указанных выше телефонов. Медленная анимация. Нужно перейти в меню «Расширенные настройки», далее в меню «Для разработчиков», где пункты: Анимация окон, Анимация переходов и Длительность анимации установить в значение 0.5. Это значительно ускорит производительность MIUI 12. Также можно перейти в настройки батареи и сделать так, чтобы кэш самоочищался каждые 30 минут, когда устройство находится в режиме ожидания. Это решит проблему замедления работы телефона со временем.
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