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В последние годы смартфоны не только стали похожи друг на друга, но и потеряли индивидуальность. По большей части это плоский кусок из металла и стекла, в верхнем углу которого красуется небольшое отверстие для фронтальной камеры. Какое-то время казалось, что решением могут стать телефоны с гибкими дисплеями, но они оказались так дороги, что воспринимать их как массовый продукт не приходится.

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Одним из наиболее любопытных дизайнерский проектов стал смартфон Xiaomi Mi 9T. Он получил полностью безрамочный дисплей и выдвижную камеру сверху. Концепция очень понравилась миллионам покупателей, но производитель пошёл на попятную, отказавшись в следующем поколении от дизайнерской находки. Спустя некоторое время выдвижная камера вернулась в телефоне Redmi K30 Pro, но цена на него стартовала с 700 долларов. В тот момент, когда казалось, что недорогого решения нет, в продажу поступил флагманский Poco F2 Pro.

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Здесь вам и самый быстрый процессор на рынке – Snapdragon 865, и супер качестенный OLED-дисплей, размером 6.67 дюймов, и сканер отпечатков встроенный в экран, и ёмкая батарея на 4700 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Немного расстраивает 64 Мп камера, но за такую цену 108 Мп пока в продаже нет.

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Прямо сейчас на Aliexpress модель 8/128 Гб памяти стоит 31 тысячу рублей, что на 10 000 дешевле его первоначальной цены. Если обратить внимание на российских продавцов, то можно увидеть, что в Ситилинке смартфон стоит 40 000 рублей, однако это версия на 256 Гб памяти, которая и на китайских площадках продаётся гораздо дороже. К тому же здесь вы получаете официальную гарантию с доставкой по всей России.