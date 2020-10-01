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Популярный смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC, мощный процессор и быстрая зарядка 30 Вт официально в России по самой низкой цене этой осени

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Приход коронавируса внёс коррективы в привычные бизнес-модели десятков производителей мобильных телефонов. Кто-то пытается закрепиться на показателях годичной давности, другие терпят убытки, с болью пересчитывая залежалый товар на складах. Некоторые и вовсе не смогли произвести достаточно смартфонов, в итоге получив от поставщиков лишь небольшую часть от запланированного. В этой ситуации наиболее популярными становятся модели, способные предложить пользователю оптимальное соотношение между ценой и функционалом.

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Под последним понимается набор технологических новшеств, которые и определяют то, что мы называем оптимальным мобильным телефоном, несмотря на различия во вкусах и требованиях между миллионами покупателей по всему миру. Пожалуй, одним из самых оптимальных смартфонов осени 2020 года стал Redmi Note 9 Pro от Xiaomi. Девятая серия получилась просто отличной. Вместо спорного процессора Helio G90T здесь Snapdragon 720G, обладающий отличной игровой производительностью и повышенной энергоэффективностью.

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В дополнение к этому производитель решил увеличить ёмкость батареи до 5000 мАч с быстрой зарядкой на 30 ВТ. Дисплей практически не изменился. Здесь установлена качественная IPS-матрица размером 6.67 дюймов, отличающаяся превосходной цветопередачей и яркостью. Ну в качестве основного блюда – очень неплохая камера на 64 Мп, способная удивить даже продвинутых любители мобильной фотографии. Нельзя не упомянуть о наличии NFC и других не менее важных беспроводных интерфейсах, которые так нужны современным пользователям.

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Отметим, что перед нами модель 6/128 Гб памяти. Так вот, ещё недавно она стоила 29 000 рублей, что явно не вызывало ажиотажного спроса. Сейчас же официальная скидка на Aliexpress составляет 6 000 рублей, что для телефона такого класса неплохо, ведь даже флагманы теряют не больше 10 000 рублей при распродажах. Если обратиться на отечественный рынок, то на Регарде можно заметить, что разница с китайской площадкой составляет всего полторы тысячи рублей, что однозначно компенсируется гарантией, простотой обслуживания и скоростью доставки. 

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