Жизненный цикл популярных смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 7 завершён – Xiaomi не планирует выпускать Android 11 на основе MIUI 12 на большую часть актуальных телефонов 2019 года
Жизненный цикл смартфонов Apple составляет 5 лет. Всё дело в том, что официальная прошивка выходит в строго определённое время каждый год, так же как и сами телефоны, которые поступают в продажу осенью. Это позволяет поддерживать миллионы аппаратов в актуальном состоянии, позволяя пользователям чувствовать себя уверенно. В то же время почти все смартфоны 2017 года построены на седьмой версии Android и давно не получают обновлений безопасности, что ставит их в уязвимое положение перед хакерами и взломщиками.
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Что же, Android не может похвастать таким же долгим сроком поддержки, но, покупая мобильный телефон, пользователь хочет получить эту самую поддержку по максимуму. В 2019 году вышло два поколения смартфонов серии Redmi Note от Xiaomi. Это: Redmi Note 7 (и все его вариации), а также Redmi Note 8, включая несколько других аппаратов. Если смартфоны серии Redmi Note 7 перестали продаваться ещё в 2019 году, то серия Redmi Note 8 в середине 2020 года только начала набирать максимальные продажи. Это значит, что прямо сейчас восьмую серию расхватывают, как горячие пирожки.
Последней прошивкой для этих аппаратов станет MIUI 12, но произойдёт это в рамках предыдущей версии Android 10. Многие смартфоны китайской компании уже начали получать Android 11 в качестве бета-версии. С каждым днём подобных устройств становится всё больше. Но, как оказалось, седьмая и восьмая серии Redmi Note останутся за бортом, не получив актуальной версии ОС. Список находится на изображении внизу справа.
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С чем связана такая несправедливость, неясно, ведь эти телефоны продаются в магазинах прямо сейчас. Выходит, что вы покупаете телефон, который устарел ещё до того, как попал к вам в руки. Многие пользователи не обращают внимания на подобные мелочи, полагая, что от порядкового номера ничего не зависит, а между тем, главная опасность не получающих обновлений смартфонов состоит в том, что они подвержены взломам, поскольку большая часть эксплойтов заточены под старые системы.
Android 10 пока не устарел, но ведь вы планируете пользоваться своим телефоном несколько лет. К этому времени появится Android 13, что сделает вашу ОС дырявой и небезопасной для хранения денежных средств.
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