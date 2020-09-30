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В честь праздников или памятных событий многие крупные компании устраивают корпоративы. В большинстве случаев работникам предлагают бесплатную еду и выпивку. Часто это сопровождается работой аниматоров, старающихся держать градус веселья на необходимой для подобного рода событий высоте. В редких случаях сотрудникам дарят небольшие поощрительные подарки. Хотя, в последнее время кризис настолько сильно ударил по всем отраслям, что владельцы компаний предпочитают затягивать потуже пояса. Справедливости ради отметим, что пояса они затягивают только на шее своих работников, ведь многие крупные корпорации за время карантина не только не потеряли, но и заработали немалые деньги.

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Одним из самых успешных игроков на китайском высокотехнологичном рынке считается Tencent. На самом деле проще сказать чем этот гигантский конгломерат не занимается, ведь они держат в руках социальные сети, технологические структуры, облачные сети, онлайн игры и многое другое. На данный момент стоимость Tencent на Гонконгской бирже оценивается в 100 миллиардов долларов. Некоторые аналитики уверены, что оценка в разы меньше реальной стоимости, ведь американские санкции не только замедляют рост, но и препятствуют международному бизнесу.

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30 октября одному из шести подразделений Platform & Content Group исполнилось два года. Возраст откровенно небольшой, но количество работников уже составляет 10 000 человек. В честь такого знаменательного события руководство компании решило сделать всем небольшой подарок в виде смартфона HUAWEI Mate Xs. Казалось бы, что такого, смартфон и смартфон. Вот только это не просто флагман, а ультрасовременный аппарат, стоимость которого в России составляет 199 999 рублей.

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Надеемся, отечественные руководители рано или поздно научатся ценить своих сотрудников, даря им, пусть не такие дорогие, но всё же хорошие подарки хотя бы несколько раз в год.