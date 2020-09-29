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Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – мощный игровой процессор, флагманская 64 Мп камера, NFC и быстрая зарядка по самой выгодной цене этой осени

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Xiaomi активно наращивает продажи. Даже в условиях кризиса за 1 квартал текущего года китайцам удалось уйти в небольшой плюс, что стало рекордом для отрасли, ведь все остальные гиганты, входящие в первую пятёрку, потеряли значительные рыночные доли. Благодаря этому Xiaomi впервые за всю историю удалось занять четвёртое место, отгрузив почти 28 миллионов единиц. Что любопытно, другие компании всё это время теряли продажи. Например, Samsung умудрилась растерять более 22%, а HUAWEI 27%.

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Одним из драйверов подобного успеха смело можно назвать правильное позиционирование и отличные цены на смартфоны. Нет никакого сомнения, что одним из самых успешных аппаратов был Redmi Note 8 Pro, обладающий всеми необходимыми атрибутами, позволяющими ему соперничать с аппаратами за 500-600 долларов от других производителей. В первую очередь можно назвать 64 Мп камеру, которую почти никто не решается устанавливать на недорогой смартфон. Не подкачал и процессор Helio G90T, игровая производительность которого может легко соперничать с флагманами 2019 года.

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Если посмотреть на Aliexpress, то можно увидеть, что Redmi Note 8 Pro там потерял более 5 000 рублей. Скидка официальная, поскольку данный товар представлен на Xiaomi Mi Store. В итоге финальная стоимость глобальной версии составит 15 466 рублей, что очень неплохо, учитывая, как за последние недели просел курс рубля по отношению к американскому доллару. Если вас смущает китайская торговая площадка, то можно заглянуть на Регард, где данный аппарат продаётся всего на 1 500 рублей дороже. Это компенсируется быстрой доставкой, официальной гарантией и возможностью возврата. 

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Redmi Note 8 Pro может похвастать: мощным игровым процессором, флагманской 64 Мп камерой, быстрой зарядкой на 18 Вт, наличием NFC и других беспроводных интерфейсов, а также ёмким аккумулятором на 4500 мАч. Данная версия представлена моделью 6/64 Гб, что будет достаточно даже для любителей постоянной съёмки и тех, кто привык использовать смартфон постоянно.  

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