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Многие наши читатели скажут, что сейчас не лучшее время для покупки процессора. Что же, вполне резонно, ведь рубль дешевеет, заставляя тратить на выбранную модель на несколько тысяч больше, чем это было ещё несколько недель назад. Вполне возможно, что ситуация стабилизируется, а может наоборот – станет только хуже. Поэтому точно сказать, стоит ли покупать сейчас процессор или лучше подождать, не может никто. Ну а мы расскажем вам о больших скидках на Amazon, которые нашим читателям недоступны, но никто ведь не запрещает порадоваться за наших американских братьев-геймеров, которые имеют возможность купить самые продвинутые модели по очень приятной цене.

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8-ядерный Ryzen 7 3800X потерял 59 долларов и теперь обойдётся американским покупателям всего за 340 долларов, что очень даже немного, учитывая его высокую производительность и универсальность, что стало возможным благодаря отличной архитектуре Zen 2 и 7-нм техпроцессу. Данный камень способен достигать 4.5 ГГц в режиме буста, что также делает его отличным решением для игр.

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12-ядерный Ryzen 9 3900X скинул 69 долларов и теперь оценивается в 430 вечнозелёных. В отличие от младшей версии, он практически не уступает конкурентам из синего лагеря в игровой производительности, демонстрирую огромный отрыв в рабочих задачах. В режиме буста он разгоняется до 4.6 ГГц, что позволяет не задумываться об апгрейде долгие годы.

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Отметим, что в Регарде подобных скидок нет, но зато здесь оба чипа доступны и могут быть отправлены вам в любое удобное для вас время. Кстати, можно выбрать версию без кулера и поставить туда мощное жидкостное охлаждение, прибавив ещё 200-300 МГц к и без того немалым тактовым частотам. Ryzen 9 3900X и Ryzen 7 3800X. Названия кликабельны.