Для легендарной игры The Witcher 3 вышли 3 необычных модификации – полный пересмотр системы боя, огромные монстры и охота на редких существ с шансом получить легендарное оружие
В тот самый момент, когда кажется, что самые лучшие моды для легендарной игры Ведьмак 3 уже знаешь наизусть, всегда появляются те, кто может удивить нестандартным подходом и крайне необычным видением знаменитого Геральта из Риви. Сегодня мы с вами побеседуем на тему сразу трёх игровых модификаций. Что важно, каждая из них достойна отдельного упоминания, но все они настолько подходят друг другу, что просто просятся, чтобы мы о них рассказали здесь и сейчас.
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Lore Realism Gameplay данную модификацию вообще не стоило бы назвать такой. Всё дело в том, что автор проделал столь огромную работу, что она выходит за рамки обычного мода. Здесь вам и улучшенная экономика, и крайне необычный подход к системе боя и тщательная переработка каждого предмета. К примеру, враги наносят урон так, как этого могло бы случится в реальности. Крыса не способна навредить, а вот удар топором по голове должен приводить к летальному исходу. Что до предметов, то появилось множество квестовых предметов, которые можно получить за убийство тех или иных монстров.
Random Encounters Reworked является настоящим брильянтом. Он не приносит вообще никаких изменений: ни в графике, ни в геймпеле. Вместо этого он повышает разнообразие высокоуровневых и редких монстров, которые вы можете встретить. Всё дело в том, что часто с теми или иным существами вы встречаетесь единожды. Установив данный мод, вы будете видеть их гораздо чаще: на дроге, на выходе из посёлка или города. Автор утверждает, что вам могут встретиться почти все монстры из бестиария.
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На сладкое: True Monsters. Здесь автор проделал большую работу, изменив многие характеристики монстров. Существа стали сильнее, но драться с ними станет интереснее, ведь теперь вам придётся учитывать их слабые стороны. Кто-то станет почти неубиваемым, но будет бояться огня, другие не терпят ядов и так далее. Не менее любопытной выглядит функция увеличенных и уменьшенных существ. Так вам может встретиться огромный волк с увеличенной атакой и большим количеством жизни, или наоборот – стая малышей, которую будет сложно выследить и трудно по ним попасть. Изменятся и награды. Но об этом читайте на странице мода.
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