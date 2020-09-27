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В тот самый момент, когда кажется, что самые лучшие моды для легендарной игры Ведьмак 3 уже знаешь наизусть, всегда появляются те, кто может удивить нестандартным подходом и крайне необычным видением знаменитого Геральта из Риви. Сегодня мы с вами побеседуем на тему сразу трёх игровых модификаций. Что важно, каждая из них достойна отдельного упоминания, но все они настолько подходят друг другу, что просто просятся, чтобы мы о них рассказали здесь и сейчас.

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Lore Realism Gameplay данную модификацию вообще не стоило бы назвать такой. Всё дело в том, что автор проделал столь огромную работу, что она выходит за рамки обычного мода. Здесь вам и улучшенная экономика, и крайне необычный подход к системе боя и тщательная переработка каждого предмета. К примеру, враги наносят урон так, как этого могло бы случится в реальности. Крыса не способна навредить, а вот удар топором по голове должен приводить к летальному исходу. Что до предметов, то появилось множество квестовых предметов, которые можно получить за убийство тех или иных монстров.

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Random Encounters Reworked является настоящим брильянтом. Он не приносит вообще никаких изменений: ни в графике, ни в геймпеле. Вместо этого он повышает разнообразие высокоуровневых и редких монстров, которые вы можете встретить. Всё дело в том, что часто с теми или иным существами вы встречаетесь единожды. Установив данный мод, вы будете видеть их гораздо чаще: на дроге, на выходе из посёлка или города. Автор утверждает, что вам могут встретиться почти все монстры из бестиария.

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На сладкое: True Monsters. Здесь автор проделал большую работу, изменив многие характеристики монстров. Существа стали сильнее, но драться с ними станет интереснее, ведь теперь вам придётся учитывать их слабые стороны. Кто-то станет почти неубиваемым, но будет бояться огня, другие не терпят ядов и так далее. Не менее любопытной выглядит функция увеличенных и уменьшенных существ. Так вам может встретиться огромный волк с увеличенной атакой и большим количеством жизни, или наоборот – стая малышей, которую будет сложно выследить и трудно по ним попасть. Изменятся и награды. Но об этом читайте на странице мода.