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Выход нового поколения видеокарт NVIDIA разделил фанатов на несколько лагерей. Первые планируют в ближайшее время купить себе одну из моделей. Вторые предлагают подождать ответ со стороны AMD. Третьи заявляют, что перед нами проходное поколение, которое стоит пересидеть на GeForce GTX 1080 Ti. Что же, это несомненно неплохая видеокарта. Вопрос лишь в том, насколько она неплохая, и сможет ли она показать достойный результат при сравнении с флагманом – GeForce RTX 3080?

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За дело взялись ребята с Ютуб-канала Benchmark, сравнившие производительность двух флагманов в наиболее популярных играх последних лет. Отметим, что все тесты проводились в разрешении 4К на максимальных настройках качества. Система была построена на мощном 8-ядерном процессоре Intel Core i7-10700K. Все результаты представлены ниже на диаграмме, где можно изучить не только показатели в конкретных играх, но и среднее по всем проектам.

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Что же, мы стали свидетелями почти двукратного разрыва между флагманами. Кому-то этого может показаться недостаточно, ведь старая добрая GeForce GTX 1080 Ti способна в разрешении 2К обеспечивать стабильные 60 кадров в секунду во всех современных играх. Спорить с этим тезисом бесполезно, а вот для тех, кто выбирает 4К, данная модель уже неактуальна. Самое же главное, это цена. Как известно, текущее поколение вернулось к привычным ценам – 700 долларов за флагман, а значит мы наблюдаем не только двукратный рост производительности, но и рост при сохранении цены. Именно это может привести к увеличению спроса на видеокарты нового поколения и уходу с рынка моделей серии GTX 1000.

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А вот любителям разрешения 1080р волноваться не стоит, ведь старый флагман ещё многие годы будет легко справляться с любыми играми на самом высоком качестве, поскольку его запас выглядит действительно внушительно. Стоит уточнить, что с начала продаж GeForce GTX 1080 Ti прошло три с половиной года. Это значит, что даже на рынке видеокарт прогресс заметно снизился.