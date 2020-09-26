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Кораблики никогда не были массовой игрой. Сказать, что проект умирает, нельзя, но в последнее время разработчики явно перегибают палку. Боевые задачи выглядят откровенно невыполнимо, они становятся сложнее с каждым месяцем, вынуждая игроков доплачивать реальные деньги. А ведь многие тратят в буквальном смысле целые недели, надеясь получить справедливое вознаграждение. Трудно сказать, к чему это приведёт. Вполне возможно, что в ближайшие месяцы нас ждёт отток игроков, пока же мы коснёмся немного другой темы.

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С 18 сентября стартовало событие «Трансформеры» в мире World of Warships. Отметим, что разработчики часто радуют фанатов интересным контентом, что, вполне возможно, и удерживает сотни тысяч геймеров в игре. За старания игроков ждут награды, но всегда есть коды, позволяющие получить что-то хорошее бесплатно. Как стало известно, в Европе так и случилось, можно зайти в личный кабинет и ввести код: AUTOBOT, который принесёт вам 1 000 000 кредитов, премиальный корабль Charleston, экипаж 6-го уровня Bumblebee и 20 камуфляжей для автоботов. Вполне неплохо.

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А вот за код DECEPTICON вам дадут 1 000 000 кредитов, премиальный корабль Aurora, экипаж шестого уровня Rumble и 20 камуфляжей Decepticon. Отлично. Можно ввести один из выбранных кодов, ведь они взаимоисключающие. Вот только сегменту СНГ они недоступны. Политика Wargaming удручает. Возможно, наши читатели немного порадуются новой акции, в рамках которой можно получить множество призов во время заправки собственного автомобиля. Почитать об этом можно Здесь. Точного шанса выпадения эпичных призов у нас нет, предположим, что он мизерный.