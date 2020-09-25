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Флагманы HUAWEI 2017-2018-х годов получили новую прошивку EMUI 10 – повышение стабильности, плавности и сроки начала рассылки в России

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Самая последняя версия прошивки на смартфонах HUAWEI выходит исключительно для актуальных аппаратов 2019-2020-х годов. Увы, но серии Mate 10, P20  не входят в их число, поскольку вышли в 2017 и 2018 году. Дабы пользователи чувствовали заботу компании о собственной безопасности, производитель выпускает регулярные обновления безопасности, однако очень давно эти телефоны не видели полноценных программных улучшений.

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Итак, сегодня серии P20 и Mate 10 получили набор программных заплаток, повышающих стабильность и делающих работу со смартфоном более комфортной за счёт плавного интерфейса и других доработок. Удивительно, что они не получили августовского и сентябрьского обновления безопасности, это значит, что кроме текущего патча владельцы подобных аппаратов могут рассчитывать ещё на несколько обновлений.

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Отметим, что все четыре смартфона (P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro) получили прошивку на базе EMUI 10 с версией 10.0.0.180, а также версией 10.0.0.175/176. Все они уже не могут рассчитывать на выход более современных прошивок, а значит попадают под расширенную программу обновлений. Сказать точно, сколько лет HUAWEI планирует их поддерживать на плаву, невозможно. К примеру, смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro не только получили новую EMUI 10.1 в этом году, но и гарантированно претендуют на EMUI 11 на базе Android 11. 

Первыми новое обновление, как всегда, получат пользователи в Китае. Точной информации о рассылке на глобальном рынке нет, скорее всего это случится в ближайшее время, как только HUAWEI убедиться, что в новой прошивке нет критических ошибок. Инсайдеры указывают, что к середине октября обновление начнёт выходить в России в следующем порядке: Mate 10, Mate 10 Pro, P20 и последним для P20 Pro. 

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