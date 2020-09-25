Флагманы HUAWEI 2017-2018-х годов получили новую прошивку EMUI 10 – повышение стабильности, плавности и сроки начала рассылки в России
Самая последняя версия прошивки на смартфонах HUAWEI выходит исключительно для актуальных аппаратов 2019-2020-х годов. Увы, но серии Mate 10, P20 не входят в их число, поскольку вышли в 2017 и 2018 году. Дабы пользователи чувствовали заботу компании о собственной безопасности, производитель выпускает регулярные обновления безопасности, однако очень давно эти телефоны не видели полноценных программных улучшений.
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Итак, сегодня серии P20 и Mate 10 получили набор программных заплаток, повышающих стабильность и делающих работу со смартфоном более комфортной за счёт плавного интерфейса и других доработок. Удивительно, что они не получили августовского и сентябрьского обновления безопасности, это значит, что кроме текущего патча владельцы подобных аппаратов могут рассчитывать ещё на несколько обновлений.
Отметим, что все четыре смартфона (P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro) получили прошивку на базе EMUI 10 с версией 10.0.0.180, а также версией 10.0.0.175/176. Все они уже не могут рассчитывать на выход более современных прошивок, а значит попадают под расширенную программу обновлений. Сказать точно, сколько лет HUAWEI планирует их поддерживать на плаву, невозможно. К примеру, смартфоны Mate 20 и Mate 20 Pro не только получили новую EMUI 10.1 в этом году, но и гарантированно претендуют на EMUI 11 на базе Android 11.
Первыми новое обновление, как всегда, получат пользователи в Китае. Точной информации о рассылке на глобальном рынке нет, скорее всего это случится в ближайшее время, как только HUAWEI убедиться, что в новой прошивке нет критических ошибок. Инсайдеры указывают, что к середине октября обновление начнёт выходить в России в следующем порядке: Mate 10, Mate 10 Pro, P20 и последним для P20 Pro.
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