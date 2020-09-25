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В последнее время популярным стало слово дефицит. Случилось это как-то внезапно и явно связано с проблемами с поставками видеокарт NVIDIA нового поколения. Судя по всему, в ближайшие недели рост популярности этого слова будет только расти, поскольку на фоне проблем с зелёными вскрылись любопытные подробности о процессорах AMD. Да, это может вам показаться странным, но никто даже не заметил того, что несколько месяцев назад из продажи исчез один из самых популярных процессоров 2020 года.

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Речь идёт о 4-ядерном Ryzen 3 3300X. Если вы вдруг забыли, что это за фрукт, просветится вам помогут графики ниже, где можно сравнить производительность 6-ядерного Ryzen 5 3600 стоимостью 180 долларов и бюджетного Ryzen 3 3300X за 120 долларов. Удивительно, но разницы почти нет. Поставщики уверяют, что AMD прекратила отгрузку уже три месяца назад и до сих пор не отвечает на запросы.

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На самом деле ответ есть. Ребята из маркетингового отдела не зря едят свой хлеб с толстым слоем чёрной икры. Всё дело в том, что недорогой Ryzen 3 3300X канибализирует продажи старших чипов. Это однозначно неприемлемо, а потому процессора в продаже нет. В своём официальном ответе представители AMD поблагодарили всех нас за любовь к её продуктам, за высокий интерес и обещают сделать всё возможное, чтобы ситуация исправилась как можно быстрее.

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Ясно, что это обычная отписка. Есть мнение, что в ближайшие месяцы бюджетный процессор снова появится в продаже, вот только рекомендованная цена на него существенно подрастёт и составит не менее 140 долларов, что сделает его не таким привлекательным для потенциального покупателя.