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На нашем ресурсе часто появляются сборки от местных блогеров. Мы не будем оценивать качество их творчества, а лишь отметим, что не всегда оно находится на высоком уровне. Часто нам предлагают дорогую материнскую плату на вырост, или мощную видеокарту, напрочь забывая оснастить систему блоком питания, способным всё это вытянуть. Сегодня мы предлагаем вам не только ознакомиться с любопытной сборкой от ребят с Ютуб-канала GECID, но и посмотреть на что она способна в реальных играх.

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Отметим, что если вы решили купить игровой компьютер, то вам необязательно соблюдать всё в точности так, как в данном обзоре. Это скорее руководство, на основе которого можно жонглировать комплектующими в зависимости от вашего экономического состояния. Однако, лучше всего не упускать из виду главные компоненты: самую младшую модель в линейке Intel 10-го поколения – Core i3-10100 и неплохую видеокарту GeForce GTX 1660 SUPER. Производителей выбирайте на свой вкус и цвет, а главное: не бойтесь экспериментировать. Лучше всего делать это виртуально, как в нашем текущем обзоре.

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Как видите, все игры работали при активации максимального качества графики в разрешении 1080р. Этого будет достаточно большинству геймеров, ведь именно такое разрешение экрана является наиболее массовым в настоящее время. Хватит ли сборки за 800 долларов для подобных требований? Вполне. Онлайн-игры летают на 100+fps, а современные ААА-проекты приближаются к 60 кадрам в секунду.

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Если думать о будущем, то уже через год вам придётся снижать настройки графики с максимума на средние. Если это для вас критично, лучше сразу выбрать видеокарту получше. Но, учитывая, что грядёт ценовая война между NVIDIA и AMD, лучше отложить покупку дорогой модели на конец года. Именно тогда можно будет наблюдать противостояние новых линеек. Хотя, многие уже не верят в способность красных выпускать мощные, конкурентоспособные видеокарты. Но это уже будет не 800 долларов, а гораздо больше.



