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Много лет HUAWEI остаётся одним из самых популярных брендов на российском рынке. Китайская компания имеет очень широкую линейку продуктов, позволяющую ей демонстрировать отличные продажи практически во всех сегментах: от бюджетников от 10 000 рублей, до бодрых середняков стоимостью от 20 000 рублей и дальше – к прошлогодним флагманам и самым продвинутым новинкам 2020 года. В последнее время HUAWEI штормит. Буквально сегодня руководитель компании высказал то, о чём многие аналитики говорили давно: главная стратегия на ближайший год – это выживание любыми способами.

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В первую очередь важно сохранить текущие продажи на прежнем уровне. Это будет достигнуто путём подписания прямых контрактов с поставщиками, которые сумеют получить от капризного правительства США лицензию. Вообще здесь довольно странная ситуация. Вначале Трамп запретил всем торговать с китайцами, а потом начал выдавать лицензии на эту самую торговлю. Всё это выходит за рамки нашего материала, поэтому оставим эту тему для следующего раза.

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Итак, ключевую роль в сохранении продаж на текущем уровне должны сыграть лояльные покупатели. Если человек имеет на руках смартфон HUAWEI, то необходимо приложить массу усилий, чтобы следующим его аппаратом был телефон опальной китайской компании. Кроме снижения цен и тому подобных маркетинговых приёмов, важно показать пользователям, что о них помнят и заботятся. А как ещё это можно сделать, если, не выпуская своевременные прошивки с обновлениями безопасности?

Итак, в данном материале можно увидеть окончательный список смартфонов HUAWEI, которые получат EMUI 11 на Android 11. В данном перечне 68 телефонов. Такого ещё не было никогда, ведь даже у главного конкурента – Xiaomi, MIUI 12 получит около 60 телефонов. Необходимо проделать огромную работу, ведь производство оригинальных обновлений и их рассылка займут месяцы. Что интересно, 22 аппарата уже получили стабильную бета-версию, а многие даже официальную русскую. При этом сама HUAWEI предлагает всем владельцам подобных телефонов записаться в тестеры. Как видите в списке есть не только флагманы 2019-2020-х годов, но и менее дорогие аппараты.

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Кроме того, там представлены устройства от Honor, который является суббрендом HUAWEI и получит прошивку под названием Magic UI 4.0. Если вы увидели, что для вашего смартфона уже выпущена первая стабилка, то можете ждать финальную версию до конца октября. Что до остальных, то информация о сроках будет появляться по времени начала бета-тестов для того или иного телефона. В любом случае все флагманы могут рассчитывать на своевременный выход обновления к Новому году.