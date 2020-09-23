Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Некоторое время назад представители студии CD Projekt Red поделились информацией о рекомендованных системных требованиях для нового хита – Cyberpunk 2077. Как оказалось, они выглядят настолько дружественно, что практически любой игровой компьютер будет способен запустить самую ожидаемую игру года. Только подумайте: процессор: Core i5-3570K или FX-8310; видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470 и всего 8 Гб оперативной памяти. Это просто смешно, учитывая сколько слов было сказано о графике новинки. А также о том, что она может стать самой технологичной игрой текущего поколения.

реклама

Это были минимальные системные требования, но рекомендованные ненамного требовательнее. Процессор: Core i7-4790 или Ryzen 3 3200G; видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon R9 Fury и 12 Гб оперативки. Эксперты Tomshardware предлагают оценивать подобную информацию трезво. Всё дело в том, что даже The Witcher 3 на максимальных графических настройках на видеокарте GeForce GTX 1060 не способен достичь 60 заветных кадров в секунду. А ведь она вышла 5 лет назад. За это время графика в играх значительно продвинулась, а Cyberpunk 2077 так вообще получила новый движок.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

реклама

Что же, давайте взглянем на то, какой компьютер вам потребуется для 4К в Cyberpunk 2077. Выше представлены два варианта: максимальная и минимальная конфигурации. Мы предлагаем оценить их вам самостоятельно. В качестве ремарки отметим, что эта информация нам кажется более реалистичной, поскольку видеокарта GeForce RTX 2060 является самой бюджетной картой, поддерживающей трассировку лучей, а процессор Ryzen 5 3600 считается самым народным камнем, и способен обеспечить отличное соотношение между производительностью и вложениями.