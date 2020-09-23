Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
Некоторое время назад представители студии CD Projekt Red поделились информацией о рекомендованных системных требованиях для нового хита – Cyberpunk 2077. Как оказалось, они выглядят настолько дружественно, что практически любой игровой компьютер будет способен запустить самую ожидаемую игру года. Только подумайте: процессор: Core i5-3570K или FX-8310; видеокарта: GeForce GTX 780 или Radeon RX 470 и всего 8 Гб оперативной памяти. Это просто смешно, учитывая сколько слов было сказано о графике новинки. А также о том, что она может стать самой технологичной игрой текущего поколения.
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Это были минимальные системные требования, но рекомендованные ненамного требовательнее. Процессор: Core i7-4790 или Ryzen 3 3200G; видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon R9 Fury и 12 Гб оперативки. Эксперты Tomshardware предлагают оценивать подобную информацию трезво. Всё дело в том, что даже The Witcher 3 на максимальных графических настройках на видеокарте GeForce GTX 1060 не способен достичь 60 заветных кадров в секунду. А ведь она вышла 5 лет назад. За это время графика в играх значительно продвинулась, а Cyberpunk 2077 так вообще получила новый движок.
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Что же, давайте взглянем на то, какой компьютер вам потребуется для 4К в Cyberpunk 2077. Выше представлены два варианта: максимальная и минимальная конфигурации. Мы предлагаем оценить их вам самостоятельно. В качестве ремарки отметим, что эта информация нам кажется более реалистичной, поскольку видеокарта GeForce RTX 2060 является самой бюджетной картой, поддерживающей трассировку лучей, а процессор Ryzen 5 3600 считается самым народным камнем, и способен обеспечить отличное соотношение между производительностью и вложениями.
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