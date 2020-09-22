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Текущим флагманом AMD является видеокарта Radeon RX 5700 XT. На самом деле назвать её флагманской сложно, поскольку она явно не дотягивает до этого статуса и скорее относится к бодрым середнякам, способным обеспечивать приемлемую графику, но не вытягивающим современные игры в 4К на максимальном уровне. Сейчас даже сложно вспомнить, сколько лет геймеры ждут от AMD выхода достойного конкурента для GeForce GTX 1080Ti, GeForce RTX 2080 Ti, а сейчас и для GeForce RTX 3080. Выросло целое поколение, никогда не слышавшее о флагманах от красных.

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Может быть в этом году AMD сделает нечто достойное, а пока у нас очередной середняк на замену Radeon RX 5700 XT. Судя по всему, он будет иметь невысокую производительность, компенсируя это повышенной эффективностью архитектуры RDNA 2. Эксперты полагают, что перед нами Radeon RX 6700 XT (может быть 6800 XT). Карта получит 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и 192-битную шину памяти. Также сообщается, что она построена на урезанном графическом процессоре Navi 22, имеющем кодовое название Navy Flounder.

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Точных данных о выходе такой модели нет. Предполагается, что она поступит в продажу до конца текущего года. Инсайдеры уверяют, что Radeon RX 6700 XT сможет рассчитывать на следующую площадь графического процессора: 340 мм2. Это на 50% меньше, чем у GeForce RTX 3080, однако делать прямые аналогии неуместно, ведь мы ничего не знаем о реальной производительности архитектуры RDNA 2. Многого ждать от видеокарты не стоит, но запастись здоровым оптимизмом не запрещается.