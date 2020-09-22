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Мы привыкли, что первые тесты прошивок для популярных смартфонов всегда проходят в Китае, а уже потом, через несколько месяцев дело доходит и до российского рынка, где они появляются в виде стабильных билдов. Что же, не все и не всегда. В то время как HUAWEI начинает испытывать всё больше проблем, компания решила переориентировать бизнес на рынки, где она традиционно пользуется высоким спросом. Проще говоря, там, где несмотря на отсутствие Google сервисов, телефоны всё равно отлично продаются.

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Уже какое-то время идёт тестирование новой прошивки EMUI 11 на смартфоны HUAWEI. Точного количества аппаратов, которые в итоге получат прошивку, нет. Известно, что их будут десятки. Пока же мы можем порадовать наших читателей с тем, что стартовал набор в бета-тестеры на территории России. Первыми присоединиться к команде могут только те, кто имеет на руках соответствующий девайс. Сделать это будет нелегко, ведь первыми новую EMUI 11 получат исключительно дорогие и преимущественно новые флагманы. Список находится ниже:

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Необходимо также отметить, что для нескольких смартфонов набор в группы тестирования уже окончен. Вполне возможно, места со временем появятся, но точных данных на этот счёт нет.

HUAWEI Nova 7 Pro Honor 30 Pro+ HUAWEI Nova 7 Honor 30 Pro HUAWEI MatePad Pro 5G Honor 30 Pro HUAWEI MatePad Pro Honor 30 Youth HUAWEI Mate 30 RS Porsche Design Honor 30S HUAWEI Mate 30 Pro 4G Honor View30 Pro HUAWEI Mate 30 5G Honor View30 HUAWEI Mate 30 4G HUAWEI Honor 30 Pro+





Обязательно просматривайте соответствующие ветки на официальных форумах. Может быть вам ещё удастся получить место в группе бета-тестеров. Также известно, что все смартфоны, которые проходят тестирование, первыми получат стабильную версию EMUI 11 уже в этом году. Наиболее полная информация на этот счёт здесь и здесь. Важно помнить, что некоторые телефоны проходят тестирование в закрытом режиме, а значит какое-то время попасть в число тестеров будет невозможно.