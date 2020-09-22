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Когда 2 года назад в продажу поступила флагманская видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, геймеры были откровенно шокированы. Таких цен за самую быструю модель не было ещё никогда. 1 200 долларов рекомендованная цена за эталонную модель, которая продавалась в ограниченном количестве, уступив место моделям от партнёров, задравших стоимость выше 100 000 рублей. Фактически, купить эту модель для обычного пользователя стало невозможно.

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За два года AMD не сделала ничего, чтобы сбить цену на RTX 2080 Ti. Мы наблюдали реинкарнацию одной и той же среднебюджетной серии, что не оказывало на флагманский диапазон никакого влияния. На прошлой неделе стартовали продажи новых видеокарт NVIDIA. В настоящее время наблюдаются проблемы с поставками, но даже виртуальные карты оказали значительное влияние на цены RTX 2080 Ti.

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Итак, ниже перед нами три модели видеокарт, которые сегодня в популярном магазине Регард можно купить гораздо дешевле, чем неделю назад. Скидки действительно огромные. Первые две модели от Zotac и Gigabyte не могут похвастать сверхвысокими частотами графического процессора и памяти, но имеют цену близкую к 70 000 рублей. Отметим, что ещё недавно они стоили около 100 000, и даже не думали опускаться ниже.

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А вот третья видеокарта от MSI может похвастать повышенной тактовой частотой GPU до 1755 МГц и видеопамяти до 16 000 МГц. Это меньше, чем у новой RTX 3080, но на 2 000 МГц выше, чем у обычных моделей. За неё придётся отдать 79 990 рублей, но ранее данная модель стоила далеко за 100 000. Поторопитесь, карт не так много, как хотелось бы. Да и GeForce RTX 3080 придёт не скоро, а данные модели могут быстро закончится.

Ссылки на представленные модели: