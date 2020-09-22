Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
Пока миллионы пользователей популярных смартфонов Redmi Note восьмой и девятой серий всё ещё ждут выхода прошивки MIUI 12, у Xiaomi, похоже, свои планы. Вместо того чтобы обновлять новинки 2020 года, китайская компания приняла решение выпустить последнюю модификацию для телефона 2017 года. Выглядит странно. В этом случае можно лишь поздравить владельцев Mi Note 3, поскольку жизненный цикл данного аппарата оказался гораздо длиннее обычного телефона на рынке.
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Как известно, многие производители забрасывают поддержку собственных смартфонов уже через год после выпуска. Грешит подобным и Xiaomi, которая, по информации инсайдеров, решила оставить восьмую серию Redmi Note без MIUI 13. Но в данном случае произошедшее просто выходит за рамки привычного, ведь даже флагманы теряют возможность получать обновления после двух лет. Здесь же перед нами отнюдь не флагман. Давайте взглянем на его характеристики:
- Дисплей: 5.5 дюймов
- Процессор: Snapdragon 660
- Камера: два объектива на 12 Мп + фронтальная на 16 Мп
- Аккумулятор: 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки
Как видите, телефон довольно посредственный, хотя на тот момент он имел внушительное количество памяти: 6/64 или 6/128 Гб. А вот операционная система у него была устаревшая уже на момент выхода: Android 7.1 Oreo на базе MIUI 9. Представьте, какой путь прошёл старичок: ведь сегодня он получил стабильную прошивку на базе Android 9 и MIUI 12. Ясно, что на этом всё. Как видите, иногда Xiaomi делает приятные, неожиданные подарки своим фанатам. Если вы хотите скачать прошивку и установить её в ручном режиме, вот ссылка.
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