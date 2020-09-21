Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Этой осенью Xiaomi представит новый смартфон линейки Redmi Note. Это уже будет десятая серия популярных телефонов, которые славятся отличным соотношением между ценой, которую вы за них платите, и удовольствием, которое получаете, пользуюсь современным девайсом. Однако на рынке до сих пор присутствует восьмая серия, что явно недопустимо, ведь некоторые модели не просто остаются актуальными, но и превосходят аппараты девятой серии по всем характеристикам. Точно также будет с серий десятой, ведь Redmi Note 10, как и его предшественники, получит камеру на 48 Мп, в то время как версия Redmi Note 8 Pro вооружена мощным 64 Мп объективом. 

реклама

Вывод восьмой серии с рынка начнётся уже скоро. На самом деле он уже стартовал, просто мы пока этого не заметили. Товаров произведено и закуплено достаточно, а значит на какое-то время их хватит. Первыми начнут пропадать наиболее конкурентоспособные модели. Скорее всего это будет Redmi Note 8 Pro, поскольку он обладает всеми чертами бестселлера, не говоря уже о том, что он входит в число десяти самых продаваемых телефонов первого квартала 2020 года. Видимо крупные ритейлеры что-то знают, поскольку цены на данный аппарат медленно поползли вниз.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Ещё недавно новенький смартфон стоил чуть больше двадцати тысяч рублей, сейчас же на Aliexpress версию 6/128 можно взять за 16 тысяч, что довольно неплохо, учитывая его характеристики. Таким образом экономия составит более чем 5 тысяч рублей. Чуть дороже данный телефонов в Регарде. Там он стоит 17 670 рублей. Главным преимущество российского продавца может быть официальная гарантия, действительная на территории РФ, а также быстрая доставка за пару дней. 

реклама

Что до ключевых характеристик Redmi Note 8 Pro, то он отличается сверхбыстрым процессором Helio G90T, выбивающим в тестах более 350 000 попугаев, большим дисплеем 6.5 дюймов, наличием продвинутой 64 Мп камеры с ИИ, а также полезным интерфейсом NFC, который очень облегчает жизнь в современном городе. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
15
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
204
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
111
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 204
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 111
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 24
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

56 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в сентябре – список и сроки выхода российской, глобальной и европейской версий
5
Живые фотографии PlayStation 5 продемонстрировали её внушительные габариты – самая большая игровая приставка последнего десятилетия
22
HUAWEI P30 получил официальную скидку 20 000 рублей – игровой процессор, флагманская камера, быстрая зарядка и NFC по самой низкой цене с начала продаж
12
Раскрыты характеристики и цены видеокарт Big Navi – Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT – 16 Гб памяти Samsung, 256-битная шина и многое другое
26
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
19
Геймеры против перекупщиков видеокарт – продажи GeForce RTX 3080 на eBay оказались полностью остановлены
34
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
44
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 540 долларов – Snapdragon 865, 108-Мп камера, 90-Гц дисплей AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч
1
Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3
9
POCO X3 NFC сильно подешевел – Snapdragon 732G, 64-Мп камера, 120-Гц экран, Android 10 и аккумулятор ёмкостью 5120 мА*ч по самой низкой цене с начала продаж
1
HUAWEI представила список из 14 смартфонов, которые до конца 2020 года получат новую ОС Harmony OS – названия и сроки выхода
3
Консоль Sony PlayStation 4 останется актуальной приставкой до 2024 года
11
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
25
GeForce RTX 2060 сильно подешевела – отличные скидки перед приходом нового поколения видеокарт от NVIDIA
90
Выясняем, так ли важно количество видеопамяти для современных видеокарт на примере GeForce RTX 3080 – по мнению Diy.zol
31
Crysis Remastered против оригинальной игры 2007 года - очередной проходной проект или графика нового поколения - от Testing Games
20
Poco F1 и Xiaomi Mi A2 получат кастомные сборки Android 11
4
В Epic Games Store бесплатно раздают Watch_Dogs 2 и ещё несколько игр
52
Обновление Windows 10 версии 20H2 готово к релизу
15
Цена RTX 3080 доходит до $99 000 на Ebay из-за дефицита
33

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Какую видеокарту купить, если денег мало, а поиграть хочется – выбираем модель для любого кошелька и игрового разрешения на 60 fps
23
Самые необычные материнские платы - встроенные тюльпаны, распаянная память, распаянные связки видеокарт и многое другое
28
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
14
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
40
Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020
12
Тестирование комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18) в играх
48
Data Scientist – вероятная профессия будущего. Реальность и мифы
23

Сейчас обсуждают

omoikane
15:17
у меня вон вдшка(ред) в насе работает 24/7
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
nonses84
15:16
Нет, предел у практически любого 750ватника это 650-600вт, в зависимости от качества
NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
Inqizitor
15:15
Хуанг гениальный маркетолог, угадал и с картами и со спросом, миллионы хомяков, предзаказывающих (!) плойку 5 точно не ошибаются.
Один из японских магазинов надеется распродать все GeForce RTX 3090 за полчаса
Иоанн Грозный
15:15
да, это его нормальное потребление на 5,3 в играх 5,1 в линксе не только у меня https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17053829#p17053829
NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
Сергей Попов
15:14
хочу чпокнуть феникса - без смс и регистраций
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Иоанн Грозный
15:13
в 1440р
NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
Jaster
15:13
Вот в таких случаях кстати "турбо" версии выручают. Весь горячий воздух наружу. У меня корпус по типу трубы, спереди 12см фан стоит, через весь корпус гонит воздух. Вполне неплохо, по крайней мере тек...
NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
В гроб к деду!
15:13
Дрочите на здоровье, господа.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Christinachadzynski
15:13
Это мама так говорит? Ваттметром поверяли?
NVIDIA GeForce RTX 3090 с эталонным TDP 350 Вт может потреблять до 550 Вт
Евгений Курганский
15:13
Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что НЕ ВЕРЮ В ПОДОБНЫЕ РОЗЫГРЫШИ !!
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем