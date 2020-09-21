Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел перед анонсом 10-й серии Redmi Note – продвинутая камера на 64 Мп, игровой процессор и NFC по самой низкой цене осени 2020
Этой осенью Xiaomi представит новый смартфон линейки Redmi Note. Это уже будет десятая серия популярных телефонов, которые славятся отличным соотношением между ценой, которую вы за них платите, и удовольствием, которое получаете, пользуюсь современным девайсом. Однако на рынке до сих пор присутствует восьмая серия, что явно недопустимо, ведь некоторые модели не просто остаются актуальными, но и превосходят аппараты девятой серии по всем характеристикам. Точно также будет с серий десятой, ведь Redmi Note 10, как и его предшественники, получит камеру на 48 Мп, в то время как версия Redmi Note 8 Pro вооружена мощным 64 Мп объективом.
реклама
Вывод восьмой серии с рынка начнётся уже скоро. На самом деле он уже стартовал, просто мы пока этого не заметили. Товаров произведено и закуплено достаточно, а значит на какое-то время их хватит. Первыми начнут пропадать наиболее конкурентоспособные модели. Скорее всего это будет Redmi Note 8 Pro, поскольку он обладает всеми чертами бестселлера, не говоря уже о том, что он входит в число десяти самых продаваемых телефонов первого квартала 2020 года. Видимо крупные ритейлеры что-то знают, поскольку цены на данный аппарат медленно поползли вниз.
Ещё недавно новенький смартфон стоил чуть больше двадцати тысяч рублей, сейчас же на Aliexpress версию 6/128 можно взять за 16 тысяч, что довольно неплохо, учитывая его характеристики. Таким образом экономия составит более чем 5 тысяч рублей. Чуть дороже данный телефонов в Регарде. Там он стоит 17 670 рублей. Главным преимущество российского продавца может быть официальная гарантия, действительная на территории РФ, а также быстрая доставка за пару дней.
реклама
Что до ключевых характеристик Redmi Note 8 Pro, то он отличается сверхбыстрым процессором Helio G90T, выбивающим в тестах более 350 000 попугаев, большим дисплеем 6.5 дюймов, наличием продвинутой 64 Мп камеры с ИИ, а также полезным интерфейсом NFC, который очень облегчает жизнь в современном городе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила