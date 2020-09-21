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Этой осенью Xiaomi представит новый смартфон линейки Redmi Note. Это уже будет десятая серия популярных телефонов, которые славятся отличным соотношением между ценой, которую вы за них платите, и удовольствием, которое получаете, пользуюсь современным девайсом. Однако на рынке до сих пор присутствует восьмая серия, что явно недопустимо, ведь некоторые модели не просто остаются актуальными, но и превосходят аппараты девятой серии по всем характеристикам. Точно также будет с серий десятой, ведь Redmi Note 10, как и его предшественники, получит камеру на 48 Мп, в то время как версия Redmi Note 8 Pro вооружена мощным 64 Мп объективом.

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Вывод восьмой серии с рынка начнётся уже скоро. На самом деле он уже стартовал, просто мы пока этого не заметили. Товаров произведено и закуплено достаточно, а значит на какое-то время их хватит. Первыми начнут пропадать наиболее конкурентоспособные модели. Скорее всего это будет Redmi Note 8 Pro, поскольку он обладает всеми чертами бестселлера, не говоря уже о том, что он входит в число десяти самых продаваемых телефонов первого квартала 2020 года. Видимо крупные ритейлеры что-то знают, поскольку цены на данный аппарат медленно поползли вниз.

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Ещё недавно новенький смартфон стоил чуть больше двадцати тысяч рублей, сейчас же на Aliexpress версию 6/128 можно взять за 16 тысяч, что довольно неплохо, учитывая его характеристики. Таким образом экономия составит более чем 5 тысяч рублей. Чуть дороже данный телефонов в Регарде. Там он стоит 17 670 рублей. Главным преимущество российского продавца может быть официальная гарантия, действительная на территории РФ, а также быстрая доставка за пару дней.

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Что до ключевых характеристик Redmi Note 8 Pro, то он отличается сверхбыстрым процессором Helio G90T, выбивающим в тестах более 350 000 попугаев, большим дисплеем 6.5 дюймов, наличием продвинутой 64 Мп камеры с ИИ, а также полезным интерфейсом NFC, который очень облегчает жизнь в современном городе.