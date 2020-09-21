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На данный момент около пяти смартфонов Xiaomi получили доступ к новой операционной системе Android 11. В планах у китайской компании несколько десятков аппаратов. Вот только точных сроков, когда владельцы увидят на своих телефонах новую мобильную ОС, пока нет. Производитель и без того застрял с обновлением смартфонов до MIUI 12, а значит перейти к работе с Android 11 сможет не раньше ноября текущего года. Что же, если вы не хотите ждать с моря погоды, то мы предлагаем вас скачать самую последнюю версию ПО для нескольких популярных аппаратов.

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Ниже в таблице вы можете не только посмотреть список смартфонов, которые получили новую прошивку на базе Android 11, но и скачать ссылки с ПО, установив его на свой девайс. Здесь необходимо учитывать два момента: это не официальная прошивка, а значит она построена не на базе MIUI. Вместо это используются LineageOS и другие популярные среди разработчиков кастомного ПО образы .

Смартфон Ссылка Смартфон

Ссылка

Xiaomi Mi 8

Ссылка

Redmi Note 9S

Ссылка

Mi 9T

Ссылка

Redmi Note 8

Ссылка

Redmi Note 5 Pro

Ссылка

Redmi Note 8T

Ссылка

Redmi K20

Ссылка







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Также прошивки могут содержать некоторое количество ошибок. Они почти не влияют на работу, а сами прошивки считаются стабильными. Ознакомиться с проблемами можно на официальных форумах разработчиков. Также важно понимать, что для установки вам не обойтись без разблокированного загрузчика. Сделать это также без обращения на форум будет сложно.