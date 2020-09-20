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В настоящее время нам известно, что Xiaomi разделила все актуальные смартфоны на несколько волн. В первую попали флагманы 2019 года, которые пользовались высоким спросом среди покупателей. Это: Mi 9, Mi 9T и Mi 9 T Pro. Все три получили стабильную прошивку ещё в июне, а российскую версию в июле. После этого началась рассылка на флагманы 2020 года, а уже после и на другие аппараты. Стоит отметить, что всё пошло не по плану.

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Так, в рамках второй волны в августе мы должны были увидеть обновление на седьмую и восьмую серии Redmi Note. Однако до сих пор для них есть только китайская или индийская версии прошивок. Следом за указанными выше телефонами, обновление должно было выйти на девятую серию Redmi Note, но и здесь вышла промашка, поскольку российская версия доступна исключительно на Redmi Note 9, в то время как более дорогие устройства работают под управлением устаревшей MIUI 11.

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По слова инсайдеров, скоро всё должно изменить. Всё дело в том, что первоначальный план предполагал рассылку обновлений на 33 смартфона, расширившись до 65 в августе. Это и стало причиной задержки, поскольку китайская компания явно не оценила собственных сил. Главный же плюс состоит в том, что, чем больше телефонов получают стабильную MIUI 12, тем больше программистов будет переброшено на доработку других прошивок. Это значит, что уже к октябрю темпы могут в значительной степени ускориться.

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Подтверждением этому может быть тот факт, что в данный момент 56 телефонов уже получили стабильную MIUI 12 в тех или иных регионах. По большей части это Китай и Индия, но есть и глобальные и даже 14, имеющих полноценные обновления для России. Отметим, что темпы действительно выросли, поскольку за 3 месяца рассылки российская версия вышла на 10 телефонов. При этом, только за первую половину сентября она стала доступна ещё для четырёх аппаратов. Выше можно изучить августовские планы Xiaomi. Предположительно, вторая волна будет завершена к началу октября, поскольку обновления седьмой и восьмой серий Redmi Note начали появляться в Индии.

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Что до российских пользователей, то завершение второй волны может затянуться до середины октября. Старт третьей затянется ещё дальше. Скорее всего, к зиме все проблемы будут решены. Как мы уже говорили, чем меньшее количество прошивок находится на стадии теста, тем быстрее завершится выпуск оставшихся обновлений.