Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3

[ ] для раздела Блоги
2
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда на выставке E3 2014 года польская студия Cyberpunk 2077 впервые показала 35-минутный демо-ролик The Witcher 3, миллионы геймеров в буквальном смысле не поверили своим глазам. Всё дело в том, что в те времена ни о какой трассировке лучей никто и не ведал, что не мешало солнцу отбрасывать правильные тени, а цветовой гамме максимально соответствовать реальности. То, что добралось до прилавков, оказалось не так уж плохо, но до первого игрового видео финальному билду было далеко. 

реклама

Главная причина, по которой так произошло, это отсутствие на рынке достаточно мощных видеокарт, способных тянуть Ведьмак 3 в 4К на максималках. В данном случае это уже не важно, поскольку энтузиаст выпустил уникальную модификацию, которая не только возвращает нам продвинутую графику, но и вводит трассировку лучей. Сам создатель утверждает, что это предпоследняя версия мода, после чего он будет полностью доволен своей работой.

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Назвать более точные сроки выхода финальной версии сложно. На самом деле данный вариант действительно впечатляет. Цвета не выглядят слишком яркими или тёмными. Солнце снова работает так, как вы привыкли видеть его ежедневно на улице, а перенасыщенные жёлтые и оранжевые цвета были сглажены, что однозначно порадует ваши глаза. Отметим, что на производительность данная модификация никак не влияет. Она была нами протестирована. Ошибок и проблем не выявлено. Отметим, что использовали для теста видеокарту GeForce RTX 2070 Super, поэтому не можем точно утверждать, что на бюджетных картах не будет потерь производительности.

реклама

Автор рекомендует удалить все подобные моды, которые уже есть в вашей игре. Также стоит ознакомиться с правильными настройками. Если вы выкрутите одни из пунктов на максимум, не стоит удивляться некорректным эффектам. Также модификация имеет несколько конфликтов, обязательно с ними ознакомитесь. Скачать данную модификацию можно здесь

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
12
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
104
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
21

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 104
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 22
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
80
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
51
Первые изображения MIUI 13 раскрыли одну из особенностей новой прошивки для смартфонов Xiaomi
5
Xiaomi неожиданно выпустила стабильную прошивку MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S – инструкция и ссылка на закачку
3
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
78
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
67
iPhone 11 Pro сильно подешевел – Apple A13 Bionic, качественная камера, NFC, iOS 14, до 512 ГБ памяти и официальная гарантия со скидкой до 17 000 рублей
2
При активации трассировки лучей GeForce RTX 3080 проигрывает RTX 2080 с Rtx-Off – изучаем возможности нового флагмана в требовательных играх
29
CD Projekt Red назвала причины короткого основного сюжета Cyberpunk 2077 – Геральт из Ривии и ленивые геймеры
16
Все флагманы OnePlus 2019 года получили важное обновление OxygenOS 10
4
Российский официальный магазин HUAWEI скинул 15 000 рублей на флагманский Mate 30 Pro – OLED-дисплей, быстрая зарядка на 40 Вт и одна из лучших камер по самой низкой цене на рынке
2
Демонстрация "Системы Легионов" из Serious Sam 4 - десятки тысяч врагов на экране
30
Подтверждены модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/SUPER с 8 ГБ, RTX 3070 Ti/SUPER с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ памяти
19
Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
45
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
38
Состоялся релиз Crysis Remastered
20
14 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 12 – список и планы на ближайший месяц
2
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
69
PlayStation 5 теряет производительность на подходе к релизу — новые нюансы раскрыла технология SmartShift
45
Версия Crysis Remastered для Xbox One X находится в чудовищном техническом состоянии
13

Популярные статьи

Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18
Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии
70
Подбор оптимального монитора от 10 до 150 тысяч рублей в сентябре 2020
54
Как я собирал красный ПК – красивая и мощная игровая система в передовом корпусе от NZXT
48
Знакомство с оперативной памятью для геймеров и энтузиастов - ADATA XPG Spectrix D50, DDR4-3600 - разгонять нельзя XMP
67
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
12
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina
1
Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020
2
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
1

Сейчас обсуждают

Андрей Андронов
01:38
Прибавил в весе. Консольщики дистрофики похоже в основном да )
Живые фотографии PlayStation 5 продемонстрировали её внушительные габариты – самая большая игровая приставка последнего десятилетия
Андрей Андронов
01:32
Тут то 4.0pci и помогут
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
Evgenij Vizuls
01:31
Особенно уместны комметарии про цены на Redmi. Когда он сам стоит 2 копейки , и ждать от него чего то большего. Если не спасобен продать свой за копейку,добавить еще одну и купить новый за 2 . Ну что...
Первые изображения MIUI 13 раскрыли одну из особенностей новой прошивки для смартфонов Xiaomi
stockclock
01:26
Смотря для кого. Для рендерщиков манна небесная, но правда им выгодней дождаться 20 гиговой 3080.
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
Sanyou
01:23
NFS3 тоже есть сплит-скрин, но сама игра на голову круче второй части. Чего только стоили отражения на машинах...
Need for Speed Hot Pursuit Remastered присвоили возрастной рейтинг в Южной Корее
Артём Вейнов
01:19
Беспроводные наушники слабо подходят на роль игровых ,есть пинг от сервера и когда противник топнул левее тебя и надо делать флик ,скорость ,того насколько рано ты его услышал влияет на победы ,порой ...
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
AMDie
01:08
3090 это и есть титан, ты этого еще не понял ?
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
korney
01:08
Детальное описание и подробные инструкция по добавлению. Последний абзац просто песня - "Автор рекомендует удалить все подобные моды... Также модификация имеет несколько конфликтов...". Надо полагать ...
Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3
Стенли Твидл
01:02
различай уже патчи дыр и обновления
Epic Games вынуждена свернуть поддержку Fortnite: Save The World на macOS по вине Apple
Сергей Vorvort
00:56
Я пруф привел, у тебя пукан порвался? )
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем