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Когда на выставке E3 2014 года польская студия Cyberpunk 2077 впервые показала 35-минутный демо-ролик The Witcher 3, миллионы геймеров в буквальном смысле не поверили своим глазам. Всё дело в том, что в те времена ни о какой трассировке лучей никто и не ведал, что не мешало солнцу отбрасывать правильные тени, а цветовой гамме максимально соответствовать реальности. То, что добралось до прилавков, оказалось не так уж плохо, но до первого игрового видео финальному билду было далеко.

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Главная причина, по которой так произошло, это отсутствие на рынке достаточно мощных видеокарт, способных тянуть Ведьмак 3 в 4К на максималках. В данном случае это уже не важно, поскольку энтузиаст выпустил уникальную модификацию, которая не только возвращает нам продвинутую графику, но и вводит трассировку лучей. Сам создатель утверждает, что это предпоследняя версия мода, после чего он будет полностью доволен своей работой.

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Назвать более точные сроки выхода финальной версии сложно. На самом деле данный вариант действительно впечатляет. Цвета не выглядят слишком яркими или тёмными. Солнце снова работает так, как вы привыкли видеть его ежедневно на улице, а перенасыщенные жёлтые и оранжевые цвета были сглажены, что однозначно порадует ваши глаза. Отметим, что на производительность данная модификация никак не влияет. Она была нами протестирована. Ошибок и проблем не выявлено. Отметим, что использовали для теста видеокарту GeForce RTX 2070 Super, поэтому не можем точно утверждать, что на бюджетных картах не будет потерь производительности.

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Автор рекомендует удалить все подобные моды, которые уже есть в вашей игре. Также стоит ознакомиться с правильными настройками. Если вы выкрутите одни из пунктов на максимум, не стоит удивляться некорректным эффектам. Также модификация имеет несколько конфликтов, обязательно с ними ознакомитесь. Скачать данную модификацию можно здесь.