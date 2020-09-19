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Несколько дней назад состоялся полноценный анонс игровой приставки следующего поколения – PlayStation 5. В рамках конференции представители Sony сообщили не только цены, но и размеры приставки. По большому счёту, этому моменту мало кто придал значение, ведь самое главное – это производительность и игры. Как оказалось, зря, ведь на этот раз приставка будет не просто большой, она превосходит все существующие модели, и выгляди настоящим Голиафом на фоне конкурентов.

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Чтоб бы вы не бродили по интернету в поисках габаритов, мы предлагаем ознакомиться с ними ниже:

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Xbox Series X: 15.1 х 30.1 х 15.1 см – это длина, высота и ширина. Приставка будет использоваться в вертикальном положении и выглядит вполне элегантно. За счёт вертикального расположения можно будет экономить место на столе, да и в высоту она всего 30 сантиметров, представляя собой вытянутый прямоугольник.

PlayStation 5: 39 х 10.4 х 26 см. Sony рекомендует использовать консоль в вертикальном положении. Это значит, что в высоту она будет ниже конкурента, но вот для сорока сантиметровой приставки нужно будет выделить немалое количество места на столе. При этом, PlayStation 4 весит всего 2.1 кг, а вот новая PlayStation 5 немалые 4.5 кг. Настоящий монстр.

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Как мы уже указали, оценить реальный размер можно только на фото. Выше можно с ними ознакомиться. По всей видимости, Sony не зря показывает только рендеры. Ясно, что двукратное увеличение веса не является проблемой, а вот габариты могут осложнить её размещение. Кстати, джойстик вырос незначительно, но зато прибавил в весе, что также не очень хорошо.