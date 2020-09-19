Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Xiaomi принадлежит к числу производителей, которые стремятся как можно дольше поддерживать собственную продукцию на плаву. Иногда происходят неприятные моменты, как случилось с линейкой Redmi Note 8, которая завершила жизненный цикл спустя год после выхода. Но это исключение из правил, тем более, что в ответ на критику всё может измениться. Руководство компании стремится общаться со своими покупателями, ориентируясь ни их мнение. По крайней мере, они всячески показывают свою заинтересованностью этой проблемой.

реклама

Ярким примером может быть опрос, который проводился на китайском сайте, когда Xiaomi попросила рассказать, какие функции обычные пользователи хотели бы видеть в новой прошивке MIUI 13. Разработка последней уже стартовала. Мы точно знаем, что она будет построена на недавно вышедшей версии ОС Android 11. Обычно такие события происходят в рамках больших презентаций, когда производитель выпускает флагманский смартфон. Наиболее вероятным кандидатом на столь важную роль может быть выход нового процессора Snapdragon 875, который должен стать доступен для массовой закупки в начале 2021 года.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Несмотря на то, что до этого события ещё как минимум 4 месяца, в сеть попала первая информация о новой MIUI 13. Ниже можно изучить скриншот экрана блокировки. Вместо привычных надписей: "Полёт", "Без звука", "Перезагрузка", и "Выключение" мы получим ползунок в правом углу, который позволит переключать опции. Пока кажется, что это просто изменения ради изменений, но, вполне возможно, что за этим стоит что-то ещё.

реклама

Инсайдеры утверждают, что данная опция не будет прерогативой новых смартфонов Xiaomi на MIUI 13. Скорее всего, в одном из поздних обновлений для MIUI 12, появится нечто подобное, но дальше предположений разговоры пока не идут. Напомним, если вы встретите в сети приложение MIUI 13 Update Download, обходите его стороной. Это обычный зловред, который занимается кражей личных данных и отправкой их злоумышленникам.