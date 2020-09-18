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Согласно первоначальным планам Xiaomi, прошивка MIUI 12 должна была выйти ещё в июле. Прошёл август, за ним наступил сентябрь, а обновления всё нет и нет. Пользователи ежедневно забрасывают официальный форум вопросами, которые чаще всего не находят ответа, поскольку даже администрация не знала, когда завершится закрытый бета-тест. Совсем недавно инсайдеры сообщали, что ждать обновления раньше начала октября не стоит, как вдруг сегодня для смартфонов Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S вышло полноценное обновление.

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Отметим, что прошивка вышла только в Индии. При этом сам производитель вызвал путаницу, поскольку смартфон, который называется в Индии Redmi Note 9 Pro на самом деле во всём мире представляет собой версию Redmi Note 9S. Точно такая же странность есть во многих китайских магазинах, которые принимают один телефон за другой. Если вы купили свой телефон в китайском магазине, и не знаете, какая у вас версия, есть простой способ: настоящая версия Redmi Note 9 Pro имеет камеру на 64 Мп, во всём остальном они очень похожи.

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Итак, скачать прошивку для индийской/китайской версии Redmi Note 9 Pro, которая на самом деле является европейской Redmi Note 9S можно по ссылке ниже. Для её установки воспользуйтесь инструкцией на одном из форумов вашего телефона. Отметим, что данная версия имеет только два языка: индийский и английский. Тем не менее это полностью стабильная прошивка, которая вышла из этапа бета-теста. Также она, скорее всего, не будет обновляться по воздуху.

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Подобные обновления чаще всего устанавливаются в качестве эксперимента, а значит вам в любом случае придётся возвращаться на российскую или глобальную версию. Что до сроков выхода русифицированной MIUI 12 и глобалки, то вторая выйдет уже к концу сентября, а первая ожидается не раньше середины октября. Ссылка на закачку.