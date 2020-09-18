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Согласно первоначальным планам HUAWEI, новая модель Mate 40 должна была выйти на рынок в начале сентября. Столкнувшись с проблемами с поставкой компонентов, было решено все силы бросить на закупку комплектующих, а уже после этого приступить к сборке. Точных сроков выхода новинки нет, но это не значит, что прямо сейчас нельзя себя побаловать мощным производительным аппаратом. Лучшим кандидатом является модель Mate 30 Pro.

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Если заглянуть в официальную российскую розницу, то окажется, что данный аппарат подешевел на 15 тысяч рублей, что можно назвать рекордом, поскольку, как правило, официальный представитель нехотя сбрасывает цены, предпочитая уводить модель с рынка во избежание конкуренции с новым поколением. Может быть так и есть, ведь, как мы уже говорили, выход модели Mate 40 Pro состоится уже скоро, а значит самое время очистить склады для ещё более мощных новинок. Давайте перечислим ниже преимущества данной модели:

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Дисплей : большой OLED с диагональю 6.53 дюйма, справедливо считающийся одним из лучших на рынке

: большой OLED с диагональю 6.53 дюйма, справедливо считающийся одним из лучших на рынке Процессор : 8-ядерный Kirin 990, способный составить конкуренцию самым быстрым чипам на рынке, обладая при этом продвинутым ИИ

: 8-ядерный Kirin 990, способный составить конкуренцию самым быстрым чипам на рынке, обладая при этом продвинутым ИИ Камера : двойная 40 Мп камера, позволяющая получать качественные снимки, умеющая снимать видео с 256-кратным замедлением и итоговыми 7 680 кадрами в секунду

: двойная 40 Мп камера, позволяющая получать качественные снимки, умеющая снимать видео с 256-кратным замедлением и итоговыми 7 680 кадрами в секунду Аккумулятор : 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и беспроводной на 27 Вт

: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и беспроводной на 27 Вт Память: одна из наиболее продвинутых комплектаций на 8/256 Гб

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Что любопытно, многие российские ритейлеры уже продали свои партии смартфонов Mate 30 Pro. Но это не значит, что взять нечего. К примеру, Ситилинк предлагает элегантный HUAWEI P30 Pro за 49 990 рублей. Это не только на 5 тысяч дешевле модели Mate 30 Pro, но и может оказаться отличным выбором для самых придирчивых покупателей.