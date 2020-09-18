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Во время анонса видеокарт нового поколения, руководство NVIDIA утверждало, что GeForce RTX 3080 обеспечит 60fps в разрешении 4К во всех современных играх. Если вы внимательно изучали последние тесты, то уже знаете, что есть проекты, в которых флагман выдаёт меньше заветных 60 кадров в секунду. Ярким примером стал Control, в котором при включении DLLS 2.0 и трассировки лучей fps не подымается выше 52 единиц. Что любопытно, нет тестов Horizon Zero Dawn, которая уже неоднократно укладывала на лопатки дорогую RTX 2080 Ti.

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Но сегодня нас интересует не это. Взгляните на графики ниже. Там отмечено влияние трассировки лучей и активации алгоритма DLLS 2.0 на частоту кадров. В качестве небольшого отступления позволим себе заметить, что многие геймеры отмечают, что не видят значительной разницы между опциями Rtx-On и Rtx-Off в современных играх. Суть проблемы такова, что трассировка лучей несомненно украшает игры, но не настолько, чтобы пользователь жертвовал ради неё производительностью.

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Если игнорировать разрешение 1080р и 2К, поскольку все вокруг утверждают, что GeForce RTX 3080 создана для 4К, то получается любопытная ситуация. Так, в игре Metro Exodys она оказывается медленнее RTX 2080 Super и даже её обычной версии. И лишь при отключении этой функции вырывается вперёд. Отметим, что другие видеокарты изначально работают в режиме Rtx-Off.





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Такая же ситуация и с игрой Control, в которой положение спасает только ИИ от NVIDIA. Данную проблему можно было бы не поднимать, если бы DLLS 2.0 был бы выпущен для каждой популярной новой игры. Увы, пройдёт ещё много лет, пока это случится. А это значит, что ещё два года при активации трассировки лучей ваш флагман будет выдавать меньше кадров, чем старушка GeForce RTX 2080. Да, трассировку на RTX 2080 придётся отключить, но так ли важна данная опция для полноценной игры?

P.S. Претензии по поводу некорректности сравнения не принимаются, поскольку GeForce RTX 3080 рекламировалась производителем в качестве идеального решения для игр с трассировкой лучей.