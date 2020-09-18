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14 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную российскую прошивку MIUI 12 – список и планы на ближайший месяц

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Ещё в мае Xiaomi опубликовала собственные планы по рассылке обновлений на актуальные смартфоны. На тот момент прошивка должна была поступить на чуть более тридцати телефонов. Позднее все они были разделены на 4 фазы, в каждой из которых аппараты были размещены согласно их выпуску на рынок. Уже в июне стало ясно, что актуальных телефонов гораздо больше, чем казалось маркетологам. Сейчас их число превышает 60. 

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Подобный расклад не только значительно усложнил работу программистов, но и полностью спутал планы производителя. Первое время пользователи радовались решению китайской компании расширить выпуск обновления на десятки телефонов, однако в июле стало ясно, что Xiaomi не укладывается в собственные планы, а новая MIUI 12 выйдет с большим опозданием даже на наиболее актуальные устройства. 

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Согласно официальным заявлениям, сейчас стартовал третий этап рассылки обновления. Вот только мы точно не знаем, какие телефоны теперь входят в третью фазу, поскольку вторая волна оказалась выполнена лишь частично. Стоит отметить, что с начала сентября Xiaomi ускорилась. Прошивки выходят активнее. Особенно это касается глобальных и региональных обновлений. Так, только за первую половину месяца российскую версию MIUI 12 получили 4 смартфона. Мало того, многие уж начали получать обновление безопасности за сентябрь, например, Redmi Note 9 и другие. Полный список смартфонов ниже:

Mi 10

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Mi 8 Lite

Mi 9

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Poco F2 Pro

Mi 9 Lite

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Pocophone F1

Mi 9T

Mi Note 10

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Redmi Note 9

Mi MIX 2S

Redmi Note 8 Pro

Mi Note 10 Lite


Отметим, что уже скоро должна выйти прошивка на следующие телефоны: Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max. Для некоторых из них уже стартовало внутреннее тестирование. К сожалению, точных сроков не называется, но инсайдеры утверждают, что это может случиться уже в сентябре. Кроме того, в ближайшее время должна выйти российская версия на несколько телефонов, которые имеют глобальные версии, например, Mi Note 10 Pro, Mi 10 Lite 5G и другие. 

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