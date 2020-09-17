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В последние годы смартфон стал настолько обыденным гаджетом, что к нему начали привыкать даже бабушки у подъездов. Они понемногу обзаводятся сложной техникой, не только научившись обмениваться сообщениями, но и овладев сёрфингом в интернете. Можно смело заявить, что пожилым людям достаточно одного смартфона на долгие годы, а вот более молодая и активная часть общества привыкла менять телефоны гораздо чаще. Иногда это вызвано тем, что большая часть смартфонов представляет собой недорогие модели, а значит они уже через три года превращаются в старый лапоть, который умеет запускать только казуальные игры.

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Совсем иная ситуация, если вы купите флагман. Это чудо технической мысли будет несколько лет находится на пике прогресса. Давайте перейдём к примерам. Xiaomi выпустила отличный телефон Mi 10. Он получил продвинутую 108 Мп камеру, способную делать очень качественные снимки. Бодрые середняки за 400 долларов от Samsung получают 64 Мп камеру, точно также, как и от других производителей. Уже сейчас известно, что следующее поколение Redmi Note 10 в базовой версии получит 48 Мп камеру, а в максимальной комплектации – уже знакомый 64 Мп объектив.

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И это не говоря о процессоре. Тот же Redmi Note 10 Pro сможет рассчитывать на Snapdragon 732G, работающий наравне с флагманским Snapdragon 845 – 2017 года. В то же время Mi 10 имеет на борту сверхмощный Snapdragon 865, который получит аналог в недорогих устройствах не раньше чем через 3 года. Точно такая же ситуация с памятью. И дело даже не в количестве, все флагманы имеют наиболее быструю ОЗУ и ПЗУ, которая часто в разы быстрее той, что производители ставят на линейку Redmi Note. Именно это приводит к подвисаниям, задержкам и многим другим проблемам, с которыми сталкиваются владельцы этих смартфонов.

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К чему мы это всё? Дело в том, что официальный представитель Xiaomi на отечественном рыке предлагает купить это устройство со скидкой в 20 000 рублей. Такого не было давно. Как правило, получить столь серьёзную выгоду можно было только на китайских площадках. Итоговая цена флагмана составляет 49 990 рублей. Кстати, в магазине Ситилинк данная модель также получила неплохую скидку. Найти её можно по ссылке.