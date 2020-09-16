Самая популярная игра 2020 года покидает Steam – Epic Games Store завладела ещё одной большой франшизой
Rocket League считается одной из самых популярных многопользовательских игр. Именно ей принадлежит рекорд, который пока не удалось побить никому – одновременно в сети находилось 500 тысяч активных геймеров. По мнению аналитиков, она только набирает популярность и уже к середине 2021 года может увеличить пользовательскую базу в два раза. На самом деле всё это случится гораздо раньше, ведь Rocket League покидает Steam.
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Как оказалось, уход знаменитой гоночной игры из самого популярного магазина приложений для ПК связан с покупкой студии разработчика большой Epic Games. Как сообщается, это приведёт к тому, что игра не только станет эксклюзивом Epic Games Store, но и вообще окажется бесплатной. Столь значимое событие случится уже 23 сентября. Представители студии отмечают, что это не значит, что все купившие игру в Steam столкнуться с проблемами. Наоборот – им также окажутся доступны все будущие обновления и внутриигровые предметы.
Всем, кто уже имеет версию Rocket League в Epic Games Store, предлагается немалая компенсация. Так, им выдадут статус Legacy и несколько утешительных комплектов, которые с лихвой покрывают ту цену, что была уплачена в магазине приложений. Дополнительно было анонсировано изменение баланса, системы турниров и испытаний. Также новый владелец франшизы обещает равные условия и полную кроссплатформенность.
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