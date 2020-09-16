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Выясняем, справится ли 4-ядерный AMD FX-4320 с World of Tanks и Counter-Strike: GO – тестирование устаревшего процессора от GECID

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Если как следует покопаться в старом шкафу, то у многих наших читателей может найтись парочка процессоров. С материнскими платами всё сложно, ведь они первыми горят в руках любителей разгона. Память DDR 3 давно продана, а старый корпус используется в качестве арт-объекта на даче. Но, представьте, что некто решил не продавать древний камень. Этот человек бережно хранил его в недоступном для солнечных лучей месте, постоянно выполняя техническое обслуживание старого бойца на древнем AMD FX-4320.

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Именно такой компьютер попал в руки ребят с Ютуб-канала GECID. Они привели его в боевую готовность, решив выяснить, на что он способен в 2020 году. Если задуматься, тестирование не совсем честное, ведь вместо старой и жутко медленной видеокарты ему выдали сверхмощную GeForce RTX 2080 Ti. Не говоря уже о быстрой памяти на 2400 МГц. Это в некоторой степени снижает достоверность тестов, но из песен слов не выкинуть, а значит нам с вами придётся изучать именно этот комплект, а не какой-то другой. 

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Прежде чем переходить к результатам теста, давайте вспомним, что за процессор перед нами. Итак, AMD FX-4320 представляет собой заурядный 4-ядерный камень, способный разгоняться до 4100 МГц. Поступив в продажу осенью 2012 года, он уже тогда не был игровым. Конкуренты из Intel постоянно портили настроение ребятам из AMD, поскольку покупали данный камень либо те, кому его по неграмотности «впаривали» в магазине, либо собирающие бюджетную сборку студенты или владельцы офисов с видом на пустырь. Одним словом, единственная надежда на видеокарту, которая должна помочь старичку расправить крылья, ну или то, что ему вместо них выдали инженеры AMD.

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Давайте определимся сразу, если вы по причины крайней нужды решили вернуться на AMD FX-4320, то в первую очередь примите наши соболезнования. Какой вывод мы можем сделать из увиденного? Всё просто, кроме как для World of Tanks и War Thunder на нём лучше вообще ничего не запускать. На самом деле всё не так плохо, ведь он способен тянуть  Counter-Strike: GO и популярную Dota 2. Одиночные игры советуем не запускать, разве что вы решите вернуться в 2000-е, скачав парочку олдскульных шутеров. Что до современных игр, то просадки будут настолько сильно заметны, что говорить о комфорте вообще не приходится.  


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Выясняем, справится ли 4-ядерный AMD FX-4320 с World of Tanks и Counter-Strike: GO – тестирование устаревшего процессора от GECID
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