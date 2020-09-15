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Другое

В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики

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Уже через несколько дней в продажу попадут новые видеокарты NVIDIA семейства Ampere. Наиболее мощной станет GeForce RTX 3090, которая предложит покупателям 24 Гб быстрой памяти GDDR6x, способной работать на скорости 19.5 Гбит/с., с общей пропускной способностью 936 Гбит/с. Этот монстр включает 10 496 ядер CUDA и имеет площадь 628,4 мм2. По словам главы компании NVIDIA – Дженсена Хуанга, именно ей уготовлена роль флагмана. 

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Впереди анонс флагманской видеокарты Big Navi от AMD, которая должна стать самой мощной моделью за всю историю компании. Мало того, именно она будет соперничать с игровым монстром GeForce RTX 3090. В некоторых утечках говорится, что самая быстрая модель в серии получит память HBM2 и гораздо больше памяти, чем может предложить зелёный флагман. Информация пока курсирует на уровне слухов, однако инсайдеры утверждают, что у NVIDIA есть чем ответить Big Navi.

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Сообщается, что в первом квартале 2021 года NVIDIA может представить сверхмощную GeForce RTX Titan Ampere, о которой уже ранее появлялась информация в сети. Якобы она получит 48 Гб памяти GDDR6x, способной заработать на невероятных 23 Гбит/с. Судя по всему, это ответный манёвр на готовящуюся в недрах AMD игровую модель «NVIDIA Killer». 


Инсайдеры указывают, что здесь всё будет зависеть от возможностей AMD. Если красные окажутся впереди GeForce RTX 3090, новый Titan Ampere точно появится в продаже. Якобы даже известна его цена в 3 500 долларов. А вот по поводу его производительности всё печально. Сообщается, что она будет всего на 10% быстрее RTX 3090. 

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Хеймдаль🛠
19:16
Пусть сначала выпустят конкурента для RTX 3080, на данный момент у них есть только «убийца» RTX 3070 за 550$
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
GumanoidT
19:15
сверхбыстрый бигнави появится когда во всю будут продаваться Хопперы.
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
Александр Петросян
19:15
Берёте kraken g12 + h55 и будут у вас 60-65 градусов на ней в разгоне..всё это воздушное охлаждение = мусор, вы просто сливаете деньги этим козлам, берите самую дешёвую версию и ставьте на неё бомж-св...
Реальные данные о нагреве GeForce RTX 3080 оказались в сети — температуры флагмана NVIDIA Ampere будут высокими
Panzerkampfwagen
19:14
Да наверно он малость погорячился)))) А может и не малость так что валерьяночка не помешает))))) А если серьёзно то я надеюсь что +- 3080 должны выкатить и не с 10 Ггб а с 12/16Ггб. Но вопрос цены ост...
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
McArcher
19:13
Windows 10: Trojan Horse Edition ? Нет, спасибо :)
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
Ultimauser
19:13
Зелот, ты недавно писал, что бигнави говно хуже 2080 ti, а теперь налету переобулся и уже "красные впереди".
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
Vladegg
19:12
Ну, так остуди свой пукан, внеси лепту в борьбу с потеплением!
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V3T3RaN
19:09
Н0 с "CU" выйдет 70k с достафkай и растам0шkай ... !11
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Игорь Фоменко
19:03
Очередная порция бредовых выдумок от заглота.
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
Panzerkampfwagen
19:02
Нет на того кто давно с ними и знает на что они способны!))))
В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
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