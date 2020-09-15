В ответ на сверхмощную Big Navi от AMD, NVIDIA планирует выпустить видеокарту Titan Ampere – стоимость, позиционирование и технические характеристики
Уже через несколько дней в продажу попадут новые видеокарты NVIDIA семейства Ampere. Наиболее мощной станет GeForce RTX 3090, которая предложит покупателям 24 Гб быстрой памяти GDDR6x, способной работать на скорости 19.5 Гбит/с., с общей пропускной способностью 936 Гбит/с. Этот монстр включает 10 496 ядер CUDA и имеет площадь 628,4 мм2. По словам главы компании NVIDIA – Дженсена Хуанга, именно ей уготовлена роль флагмана.
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Впереди анонс флагманской видеокарты Big Navi от AMD, которая должна стать самой мощной моделью за всю историю компании. Мало того, именно она будет соперничать с игровым монстром GeForce RTX 3090. В некоторых утечках говорится, что самая быстрая модель в серии получит память HBM2 и гораздо больше памяти, чем может предложить зелёный флагман. Информация пока курсирует на уровне слухов, однако инсайдеры утверждают, что у NVIDIA есть чем ответить Big Navi.
Сообщается, что в первом квартале 2021 года NVIDIA может представить сверхмощную GeForce RTX Titan Ampere, о которой уже ранее появлялась информация в сети. Якобы она получит 48 Гб памяти GDDR6x, способной заработать на невероятных 23 Гбит/с. Судя по всему, это ответный манёвр на готовящуюся в недрах AMD игровую модель «NVIDIA Killer».
Инсайдеры указывают, что здесь всё будет зависеть от возможностей AMD. Если красные окажутся впереди GeForce RTX 3090, новый Titan Ampere точно появится в продаже. Якобы даже известна его цена в 3 500 долларов. А вот по поводу его производительности всё печально. Сообщается, что она будет всего на 10% быстрее RTX 3090.
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