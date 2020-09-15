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Если заглянуть на популярный портал Nexusmods, то выяснится, что для игры The Witcher 3 создано около 20 000 различных модификаций. Сайт не представляет точной информации о количестве скачиваний за всё время, но точно известно, что первые 5 наиболее популярных модификаций были скачены около 100 миллионов раз. Столь внушительных цифр удалось добиться всего за 5 лет, ведь именно в 2015 году легендарная игра хлынула на прилавки магазинов.

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Как видите, интерес к игре огромный. Иногда кажется, что безымянные энтузиасты учли все аспекты, которые только можно было улучшить или изменить. На самом деле это не так, ведь самого главного мы так и не узнали. А именно: что осталось за кадром после окончания серии? Миллионы фанатов серии хотели бы знать судьбу Геральта и Йеннифер. Также неплохо было бы почитать о Лютике и других ведьмаках. В конце концов, куда же без Цири!

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Что же, не всё потеряно, ведь скоро намечен выход невероятного сюжетного дополнения: «The Witcher: Farewell of the White Wolf Story Mod». Он призван раскрыть эти и многие другие детали, которые не потрудились нам раскрыть сценаристы CD Projekt Red. Кстати, все детали никак не освящены в книгах Анджея Сапковского.



Выход сюжетной модификации будет реализован в рамках дополнения к второй части The Witcher. Получить его можно будет начиная с 26 октября. Больше информации можно получить на официальной странице в Фейсбук. Как и все предыдущие модификации, эта будет бесплатной.