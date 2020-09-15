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Совсем недавно британская аналитическая компания проводила большой опрос среди геймеров. Выборка была действительно большой, насчитывая десятки тысяч человек. Все они получили только один простой вопрос: «Какую игровую приставку вы бы купили сегодня»? Ясно, что выбор стоял между Xbox Series X и PlayStation 5. Некоторые СМИ называют подобные опросы нерепрезентативными, тем не менее результаты впечатляющие, поскольку консоль от Sony, выбрали более 85% респондентов.

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Незадолго до этого японская компания значительно увеличила заказ на готовые игровые приставки. Так, к 31 марту 2021 году должно было быть выпущено не менее 15 миллионов единиц. Sony заявила, что постарается избежать дефицита, рассчитывая на отличные продажи. Что же, может быть продажи и будут неплохими, вот только дефицита избежать не удастся. А виной всему проблемы с выходом годных чипов, которые возникли у AMD.

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Эксперты поясняют, что в текущей ситуации Sony будет продавать приставки себе в убыток. Выручка начнёт выравниваться по мере увеличения производства. Как стало известно, японский производитель лишился 4 миллионов готовых приставок, поскольку AMD оказалась неспособна выпустить необходимое количество чипов.

Обе компании никак не комментируют сложившуюся проблему. Также неизвестно, есть ли подобные сложности у Microsoft, или юристы софтверного гиганта подписали более жёсткие документы, с заранее оговоренными условиями. Тот же источник утверждает, что прямо сейчас Sony приходится компенсировать до 50% от каждой произведённой приставки. Ближе к началу продаж ситуация должна прояснится.